Абэ заявил о намерении заключить мир с Россией «без колебаний»

Япония намерена добиться заключения мирного договора с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ во время выступления на открытии очередной сессии парламента, сообщает офис главы кабмина.

Абэ заявил, что японское правительство будет ускорять переговоры с Россией. «Мы намерены решить территориальные вопросы и заключить мирный договор на основе Декларации 1956 года. В этой политике нет колебаний», — сказал он.

Премьер-министр рассказал, что благодаря договоренностям с президентом Владимиром Путиным бывшие жители южных Курил совершают паломнические полеты на острова к могилам своих предков. Также Абэ отметил, что совместная хозяйственная деятельность Токио и Москвы на четырех курильских островах прогрессирует.

В декабре главы МИД двух стран дали поручения своим заместителям сблизить позиции по мирному договору. По словам и.о. министра иностранных дел России Сергея Лаврова, к подписанию мира необходимо двигаться через развитие двухсторонних отношений.

Россия и Япония не могут заключить мирный договор с момента окончания Второй мировой войны. Токио претендует на четыре южных острова курильской гряды —

Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. Страны не могут прийти к компромиссу по этому вопросу.