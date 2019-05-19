Президент Австрии назвал позорным видео с вице-канцлером и «россиянкой»

Скандальное видеозапись послужила поводом для отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и развалу коалиции. Президент считает, что спасти репутацию страны могут только досрочные парламентские выборы

Александр Ван дер Беллен (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что поддерживает досрочные выборы в парламент после скандала с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который привел к его отставке и развалу правительственной коалиции.

«Это позорные кадры. Никому не должно быть стыдно за Австрию. В этом смысле нам нужно заново восстанавливать доверие. Это возможно только при досрочных выборах», — приводит слова Ван дер Беллена Reuters.

Президент добавил, что обсудит с канцлером Себастьяном Курцем дальнейшие шаги по поводу досрочных выборов в парламент в воскресенье. Ранее Курц заявил, что будет просить президента назначить досрочные парламентские выборы «как можно скорее».

Поводом для такого развития событий послужила видеозапись, которую распространили немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel. На них Штрахе на испанской Ибице якобы ведет переговоры с некой женщина, которую издания называют россиянкой, племянницей российского олигарха, Аленой Макаровой. На видео женщина предлагает финансирование от неназванных россиян избирательной кампании Штрахе в обмен на помощь в приобретении газеты Kronen Zeitung и доступ к правительственным заказам. Видео было сделано перед парламентскими выборами в 2017 году.