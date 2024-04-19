В Москве завели новое дело о госизмене
В России завели дело о госизмене в отношении Арчакова С.А. Статья подразумевает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Фабула дела неизвестна (процессы по госизмене, как правило, закрыты).
19 апреля Мещанский суд Москвы изберет фигуранту меру пресечения, следует из судебной картотеки. Обвинение требует арестовать его.
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