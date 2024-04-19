Минобороны назвало возможную причину падения Ту-22М3 на Ставрополье
Упавшим в Ставропольском крае самолет был дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, он возвращался на аэродром после выполнения боевого задания, сообщило Минобороны.
Причиной аварии могла стать техническая неисправность, заявило министерство. На борту боекомплекта не было.
Эвакуированы три члена экипажа, еще одного ищут.
В ведомстве уточнили, что самолет упал в безлюдном месте. Ставропольский губернатор Владимир Владимиров ранее сообщил, что крушение произошло на территории Красногвардейского округа, в поле. Округ находится на севере края, рядом с Ростовской областью и Калмыкией.
Владимиров писал, что летчиков нашли живыми и направили в больницу, но сколько их было, не уточнял.
На прошлой неделе в районе поселка Приозерный Шпаковского округа края, недалеко от Ставрополя, совершил нештатную посадку российский беспилотник, сообщил Владимиров. Никто не пострадал, разрушений не было. Предварительной причиной случившегося губернатор назвал столкновение аппарата с птицей.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники