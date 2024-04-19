Губернатор сообщил о падении самолета в Ставропольском крае
В Ставропольском крае потерпел крушение самолет, обошлось без жертв, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.
«На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались», — написал он.
Округ находится на севере края, рядом с Ростовской областью и Калмыкией.
Позднее Владимиров сообщил, что летчики были найдены живыми, их направили в больницу.
Из опубликованных губернатором фото обломков самолета видно, что на фюзеляже размещена пятиконечная звезда, а также надпись «ВКС России». Минобороны России данные на момент публикации не комментировало.
Около недели назад недалеко от Ставрополя совершил нештатную посадку российский беспилотник, сообщил Владимиров. Инцидент произошел в районе поселка Приозерный Шпаковского округа (находится примерно в 20 км по прямой от Ставрополя). Никто не пострадал, разрушений нет. Предварительной причиной случившегося губернатор назвал столкновение аппарата с птицей.
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