Губернатор Владимиров: в Ставропольском крае упал самолет, жертв нет

Губернатор сообщил о падении самолета в Ставропольском крае

Самолет разбился в районе рядом с Ростовской областью и Калмыкией. Летчики катапультировались, они живы

Упавший Ту-22М3 (Фото: VVV5807 / Telegram)

В Ставропольском крае потерпел крушение самолет, обошлось без жертв, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

«На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались», — написал он.

Округ находится на севере края, рядом с Ростовской областью и Калмыкией.

Позднее Владимиров сообщил, что летчики были найдены живыми, их направили в больницу.

Из опубликованных губернатором фото обломков самолета видно, что на фюзеляже размещена пятиконечная звезда, а также надпись «ВКС России». Минобороны России данные на момент публикации не комментировало.

Около недели назад недалеко от Ставрополя совершил нештатную посадку российский беспилотник, сообщил Владимиров. Инцидент произошел в районе поселка Приозерный Шпаковского округа (находится примерно в 20 км по прямой от Ставрополя). Никто не пострадал, разрушений нет. Предварительной причиной случившегося губернатор назвал столкновение аппарата с птицей.