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Политика ,  
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Губернатор сообщил о падении самолета в Ставропольском крае

Губернатор Владимиров: в Ставропольском крае упал самолет, жертв нет
Самолет разбился в районе рядом с Ростовской областью и Калмыкией. Летчики катапультировались, они живы
Упавший Ту-22М3
Упавший Ту-22М3 (Фото: VVV5807 / Telegram)

В Ставропольском крае потерпел крушение самолет, обошлось без жертв, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

«На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались», — написал он. 

Округ находится на севере края, рядом с Ростовской областью и Калмыкией.

Позднее Владимиров сообщил, что летчики были найдены живыми, их направили в больницу.

Из опубликованных губернатором фото обломков самолета видно, что на фюзеляже размещена пятиконечная звезда, а также надпись «ВКС России». Минобороны России данные на момент публикации не комментировало.

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Около недели назад недалеко от Ставрополя совершил нештатную посадку российский беспилотник, сообщил Владимиров. Инцидент произошел в районе поселка Приозерный Шпаковского округа (находится примерно в 20 км по прямой от Ставрополя). Никто не пострадал, разрушений нет. Предварительной причиной случившегося губернатор назвал столкновение аппарата с птицей.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ставропольский край крушение судна Владимир Владимиров ВКС
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