Губернатор Ставрополья сообщил о нештатной посадке дрона из-за птицы
В Ставропольском крае российский беспилотник совершил нештатную посадку, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Инцидент произошел в районе поселка Приозерный Шпаковского округа (находится примерно в 20 км по прямой от Ставрополя). Никто не пострадал, разрушений нет.
«По предварительной версии, причиной могло стать столкновение с птицей», — отметил Владимиров.
Власти Ставропольского края и Минобороны не сообщали о нейтрализации над регионом украинских беспилотников. В сентябре 2022-го Владимиров сообщал, что в Туркменском округе края, в селе Кендже-Кулак, упал неизвестный летательный аппарат. Телеграм-каналы Baza и Mash писали, что это мог быть беспилотник. Губернатор указывал, что в результате пострадали пять человек.