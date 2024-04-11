 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Губернатор Ставрополья сообщил о нештатной посадке дрона из-за птицы

Владимиров: на Ставрополье нештатно сел российский беспилотник из-за птицы
Беспилотник приземлился в поселке недалеко от Ставрополя. По предварительным данным, причиной посадки стало столкновение с птицей
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Ставропольском крае российский беспилотник совершил нештатную посадку, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Инцидент произошел в районе поселка Приозерный Шпаковского округа (находится примерно в 20 км по прямой от Ставрополя). Никто не пострадал, разрушений нет.

«По предварительной версии, причиной могло стать столкновение с птицей», — отметил Владимиров.

Над Мордовией впервые сбили беспилотники
Политика
Фото:Global Look Press

Власти Ставропольского края и Минобороны не сообщали о нейтрализации над регионом украинских беспилотников. В сентябре 2022-го Владимиров сообщал, что в Туркменском округе края, в селе Кендже-Кулак, упал неизвестный летательный аппарат. Телеграм-каналы Baza и Mash писали, что это мог быть беспилотник. Губернатор указывал, что в результате пострадали пять человек.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ставропольский край беспилотники птицы Владимир Владимиров
Материалы по теме
Российские военные за ночь сбили 12 беспилотников
Политика
В Курской области сбили три украинских беспилотника
Политика
В Одессе сообщили о поврежденной из-за атаки беспилотников АЗС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 16:38
Женщину заставили снять искусственную грудь в аэропорту Дублина Общество, 19:47
На территории посольства Украины в Москве вывесили Знамя Победы Политика, 19:42
Глава МИД Польши заявил о формировании «Европейского легиона» Политика, 19:32
«Металлург» оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина Спорт, 19:28
«Роскосмос» назвал выполненной задачу первого пуска «Ангары» с Восточного Технологии и медиа, 19:19
В белгородской Кукуевке дрон-камикадзе атаковал «КАМАЗ» Политика, 19:15
Как правящая партия Южной Кореи проиграла выборы из-за пучка лука Политика, 19:14
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Крупнейший оператор лотерей пошел в суд из-за товарного знака «Джекпот» Технологии и медиа, 19:07
Эксперты ВЦИОМ заявили о приходе эпохи «воюющих царств» Политика, 19:01
Судье попали коньком в лицо в матче плей-офф КХЛ Спорт, 18:59
Захарова назвала оторванными от реальности планы саммита по Украине Политика, 18:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:55
Аналитики БКС назвали перспективные акции вне «народного портфеля» Инвестиции, 18:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:52