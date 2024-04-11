Губернатор Ставрополья сообщил о нештатной посадке дрона из-за птицы

Беспилотник приземлился в поселке недалеко от Ставрополя. По предварительным данным, причиной посадки стало столкновение с птицей

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В Ставропольском крае российский беспилотник совершил нештатную посадку, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Инцидент произошел в районе поселка Приозерный Шпаковского округа (находится примерно в 20 км по прямой от Ставрополя). Никто не пострадал, разрушений нет.

«По предварительной версии, причиной могло стать столкновение с птицей», — отметил Владимиров.

Власти Ставропольского края и Минобороны не сообщали о нейтрализации над регионом украинских беспилотников. В сентябре 2022-го Владимиров сообщал, что в Туркменском округе края, в селе Кендже-Кулак, упал неизвестный летательный аппарат. Телеграм-каналы Baza и Mash писали, что это мог быть беспилотник. Губернатор указывал, что в результате пострадали пять человек.