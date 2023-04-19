Шойгу проинспектировал часть РВСН с новыми «Ярсами»

Министру обороны доложили о ходе перевооружения РВСН на новые комплексы «Ярс». Первой их получила ракетная дивизия в Калужской области

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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Калужской области, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал Шойгу о ходе перевооружения на новые ракетные комплексы «Ярс». Первым соединением РВСН, получившим новые комплексы стационарного шахтного базирования, стала Козельская ракетная дивизия.

«Главе российского оборонного ведомства продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения, которая способна надежно обеспечить безопасность охраняемых объектов», — говорится в сообщении.

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Он был принят на вооружение в 2009 году. РС-24 способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения. «Ярс» может использоваться в двух вариантах — стационарном — с ракетами в шахте — и мобильном — на передвижной пусковой установке. Так, мобильные комплексы «Ярс» в декабре 2022 года были поставлены на боевое дежурство в части РВСН в Тверской области.

В конце марта в России прошли командно-штабные учения РВСН с комплексами «Ярс». Всего в учениях были задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.