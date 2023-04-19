Молдавия пригрозила выдворить российского дипломата

Власти Молдавии назвали неподобающим поведение российских дипломатов, которое те якобы продемонстрировали в аэропорту, когда там отказали во въезде Минниханову. МИД России счел действия Кишинева очередным недружественным шагом

Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Кишинев после визита президента Татарстана Рустама Минниханова рассмотрит вопрос об объявлении российского дипломата персоной нон грата, сообщил пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ, передает Nokta.

По словам Водэ, два сотрудника посольства России продемонстрировали «неподобающее поведение в отношении государственных органов», за что их лишат дипломатических карточек доступа в отдельные зоны аэропорта Кишинева.

«Они вели себя некорректно. <...> У этих должностных лиц будут изъяты карточки доступа на территорию Международного аэропорта Кишинева. Кроме того, премьер-министр Дорин Речан указал на необходимость рассмотреть вопрос об объявлении одного из сотрудников посольства России персоной нон грата из-за этого неподобающего поведения», — сказал пресс-секретарь.

О решении будет объявлено послу России в Молдавии Олегу Васнецову, которого в связи с этим вызовут в МИД.

Решение молдавских властей связано с поведением россиян, когда 17 апреля пограничники отказали во въезде в страну президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Он должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате — столице Гагаузии. Власти этой автономии поддерживают курс на сближения с Россией.

По словам Минниханова, по прилете ему сообщили, что он признан нежелательным лицом. Позже погранполиция Молдавии опровергла сообщения о признании политика персоной нон грата. В ней заявили, что Минниханову было отказано во въезде из-за попытки «вмешаться во внутренние дела страны».

Российский МИД решение Кишинева назвал «очередным недружественным шагом» с целью подорвать «традиционно тесное взаимодействие между регионами» России и Молдавии. «Уверены, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Молдавии», — отметила представитель ведомства Мария Захарова.