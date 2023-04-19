ФСБ: в Керчи задержан гражданин России и Украины, готовивший взрыв на объекте энеретики

ФСБ сообщила о задержании в Крыму готовившего взрыв на энергообъекте

Мужчина изготовил взрывчатку и намеревался совершить диверсию на объекте энергетики, но его задержали, сообщает ФСБ. Вменяемые ему статьи грозят пожизненным сроком заключения

Video

В Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб, сотрудники ФСБ задержали гражданина России и Украины, готовившего диверсию на объекте энергосистемы полуострова, сообщили в Крыма. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный — мужчина 1971 года рождения, по месту его жительства нашли средства связи с перепиской с представителями спецслужб Украины, которые координировали его действия, и самодельную бомбу, утверждают в ФСБ. Его арестовали.

Против него завели уголовные дела о приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281) и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1). Эти статьи грозят предельным наказанием в виде пожизненного лишения свободы.

На фоне продолжающихся боевых действий на Украине сотрудники ФСБ все чаще заводят дела о сотрудничестве с украинской разведкой или финансировании ВСУ. В середине апреля ФСБ в один день задержала двух жителей Сахалина и Хабаровска: первый намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, второй переводил деньги украинской армии для покупки снаряжения и боеприпасов. Их обвинили в госизмене.

Сейчас по статье о госизмене (275 УК) грозит до 20 лет лишения свободы. В Думе предложили изменить предельный срок на пожизненный.