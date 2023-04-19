Nikkei узнала о большом недоборе в Силах самообороны Японии

Причинами рекордного за последнее десятилетие недобора могли стать напряженная ситуация в мире в связи с военными действиями России и учениями Китая, а также конкуренция со стороны предприятий

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Силы самообороны Японии (Japan Self-Defense Forces, JSDF) набрали менее половины запланированного числа контрактников на 2022 финансовый год (длился с 1 апреля по 31 марта текущего года), сообщила Nikkei.

По ее данным, JSDF планировали завербовать 9,2 тыс. контрактников, однако набрать удалось лишь около 4,3 тыс. человек. Показатель оказался выполнен менее чем наполовину — и это оказалось существенно ниже прошлого минимума в 72%, зафиксированного в 2018 финансовом году. При этом с 2009 года Япония, за исключением 2018 года, набирала ежегодно более 80% от целевого показателя. Всего в Силах самообороны Японии служат около 247 тыс. человек.

Как пишет Nikkei, ряд представителей Минобороны Японии считает, что сокращение числа контрактников связано с ростом напряженности в мире, в частности с российской спецоперацией на Украине и военными учениями Китая в районах вокруг Тайваня. Еще одним фактором может быть конкуренция со стороны предприятий, которые повышают зарплаты для борьбы с нехваткой рабочей силы в Японии, в то время как темпы роста зарплат в JSDF, которые финансируются налогоплательщиками, как правило, более медленные.

После капитуляции во Второй мировой войне в Японии была принята пацифистская Конституция, согласно которой стране запрещено иметь вооруженные силы. В то же время в Японии существуют Силы самообороны, которые, несмотря на официальное название, во многих текстах называют армией. В рейтинге Global Firepower японские вооруженные силы занимают восьмое место по мощи. Тем не менее на JSDF распространяются многочисленные ограничения, в частности запрет на наступательные действия и превентивные удары.

Однако в декабре прошлого года Япония приняла новую стратегию национальной безопасности, согласно которой страна может наносить «контрудары» для предупреждения вражеских атак, сообщало AP. Кроме того, Токио решил удвоить расходы на оборону, увеличив их к 2027 году примерно до 2% ВВП страны, или ¥43 трлн ($320 млрд). А в январе текущего года Япония и США договорились об усилении стратегического военного сотрудничества на Дальнем Востоке, указав в качестве главных угроз Россию и Китай.

В российском МИДе заявили, что отказ Японии от политики мирного развития является вызовом для безопасности России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. И если Токио продолжит придерживаться этой линии, Москва будет вынуждена принять ответные меры, чтобы пресечь угрозу, сказал замглавы ведомства Андрей Руденко.

Что касается Сил самообороны Японии, то они «становятся полноценной армией, которая способна проводить наступательные операции», отметил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Это уже юридически подтверждено японским законодательством, что фактически является грубым нарушением одного из важнейших итогов Второй мировой войны. <...> Создается впечатление, что из жителей островного государства вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы», — заявил он. По словам Патрушева, «на новую милитаризацию» Японию подтолкнули США.