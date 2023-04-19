Украина отозвала посла из Белоруссии после встречи Лукашенко и Пушилина

Лукашенко встретился с Пушилиным и спросил: «На фронте как у нас там дела?». Украинский МИД назвал встречу недружественным актом и «попыткой легитимации» главы ДНР, которого Киев объявил в розыск по статье УК

Денис Пушилин (слева) и Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван в Киев для консультаций после встречи белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы ДНР Дениса Пушилина, их разговор воспринят как «попытка легитимации представителя российской оккупационной администрации». Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Пушилин «скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями», их беседа стала «очередным и вопиющим недружественным актом» со стороны Белоруссии, считает Киев. Там призвали Минск воздержаться от подобных действий.

Власти России признали независимость ДНР и ЛНР в прошлом феврале, после чего президент Владимир Путин согласился помочь республикам «в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. Той же осенью регионы вошли в состав России после референдумов. Украина, как и большинство других стран мира, не признала независимость этих регионов, а затем и их включение в состав России. Пушилин объявлен в розыск украинскими следователями по статье о совершении действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвате государственной власти (ст. 109 ч. 1 УК Украины).

Президент Белоруссии и врио главы ДНР встретились накануне, 18 апреля. Лукашенко пообещал помочь восстановить регион и поинтересовался у Пушилина: «На фронте как у нас там дела?». «Потому что центральный так называемый участок, он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато», — добавил он.

Прежде Лукашенко не раз отмечал, что Белоруссия не участвует в конфликте и вступать в него не собирается. «Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — говорил при этом президент Белоруссии.