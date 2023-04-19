Какие страны ограничили импорт сельхозпродукции с Украины. Карта

Три страны ввели ограничения на импорт зерна с Украины

Три европейские страны решили ограничить импорт сельхозпродукции с Украины, еще две думают над этим

В середине апреля Словакия, Польша и Венгрия ввели ограничения на импорт различных сельскохозяйственных товаров с Украины. В Болгарии планируют обсудить такую идею, к аналогичным мерам призвали и политики Румынии. В этих странах заявили о необходимости защитить интересы внутренних производителей на фоне беспошлинного ввоза украинской продукции (эту меру Евросоюз ввел весной прошлого года сроком до июня 2023-го. — РБК). В начале апреля те же пять стран обратились к Еврокомиссии с просьбой купить у них скопившееся украинское зерно.

ЕК раскритиковала запреты на импорт, отметив, что односторонние действия неприемлемы, так как торговая политика находится в исключительной компетенции Евросоюза.