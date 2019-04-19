Порошенко назвал Зеленского мешком

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в ходе дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве назвал того «мешком». РБК ведет прямую трансляцию.

По словам Порошенко, Зеленский — «слабый кандидат». «Вы называли себя котом в мешке. Вы не кот в мешке, вы — мешок, — сказал он. — В вашем мешке другие коты, включая олигархов и всего, что угрожает нашему государству».

Зеленский сравнил себя с «котом в мешке» в эфире телеканала «1+1», говоря о том, почему он не контактирует с прессой. «Если сравнивать двух кандидатов, то лучше «кот в мешке», чем «волк в овечьей шкуре», — сказал он. Также актер отметил, что не выступал на ток-шоу, поскольку там «сидят люди старой власти и просто собачатся, занимаются пиаром».

Ранее Зеленский, который выступал на дебатах первым, назвал себя «результатом ошибок Порошенко». Он рассказал, что на выборах в 2014 году голосовал за его кандидатуру, но ошибся.