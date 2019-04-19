Названы ведущие дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе

Полиция возле стадиона «Олимпийский» (Фото: Юлия Овсянникова / Ukrinform / Zuma Wire / ТАСС)

Вести дебаты кандидатов в президенты Украины актера Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский» будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского. Об этом сообщает телеканал «Прямой».

По данным канала, дебаты начнутся с пятиминутных выступлений Зеленского и Порошенко, после чего каждый из них ответит на вопросы модераторов и оппонента.

Модератор дебатов на «Общественном телевидении» журналист Павел Казарин написал на своей странице в сети Facebook, что трансляция из «Олимпийского» начнется в 19:00 и продлится ровно час. В 21:00 дебаты Порошенко и Зеленского должны продолжиться в студии «Общественного телевидения».

«Штаб Зеленского уже заявил, что их кандидат не приедет (впрочем, у них есть время передумать), поэтому ждем Петра Порошенко. Формально в случае неявки визави он может использовать весь этот час на свою агитацию. Но мы предлагаем президенту вместо скучных монологов ответить на вопросы. Мы записали их заранее. 20 вопросов от всех, кому не все равно», — сообщил Казарин.