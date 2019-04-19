Названы ведущие дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,04 +0,15 EUR Бирж. 72,04 +0,23 Brent 71,99 +0,26% USD Нал. 64,49 63,60 EUR Нал. 72,52 71,64 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1246 +0,0015 BTC/USD Бирж. 5 307,60 -3,20 IMOEX 2 563,37 +0,10% RTSI 1 260,89 -0,11% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,07%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,91%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,07%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,91%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 13:04
Глава ФАС поручил проверить рост цен на проезд в автобусах Общество, 18:22 Биопродукты во Франции: сомнительная мода или перспективная ниша Pro, 18:16 Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу» Бизнес, 18:13 Фонд Prosperity Capital Management стал владельцем 5,16% «Группы ЛСР» Бизнес, 18:09 В Москве по делу о хищении ₽1 млрд арестовали главу коллегии адвокатов Общество, 18:08 Криптовалюта вместо доллара: российские компании выступили за стейблкоины Крипто, 18:07 Фонд Поветкина уличили в сдаче спортивного центра в аренду под торговлю Общество, 18:05 Посол России посоветовал главе белорусского МИДа учитывать роль Медведева Политика, 18:05 Путь Хотина: белорусские корни, высокие связи и спортивное спонсорство Бизнес, 18:05 Business Insider нашел 13 «потрясающих фактов» об экономике России Экономика, 17:52 Даниил Медведев обыграл Джоковича в четвертьфинале турнира в Монако Спорт, 17:51 Названы ведущие дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе Политика, 17:50 Патрушев заявил о хищении ₽2 млрд при реализации программы «Юг России» Общество, 17:43 Следствие попросило поместить банкира Хотина под домашний арест Финансы, 17:30
Выборы на Украине ,  
0 
Названы ведущие дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе
Полиция возле стадиона «Олимпийский» (Фото: Юлия Овсянникова / Ukrinform / Zuma Wire / ТАСС)

Вести дебаты кандидатов в президенты Украины актера Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский» будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского. Об этом сообщает телеканал «Прямой».

По данным канала, дебаты начнутся с пятиминутных выступлений Зеленского и Порошенко, после чего каждый из них ответит на вопросы модераторов и оппонента.

Политика
Кроме шуток: с чем Порошенко и Зеленский подошли ко второму туру

Модератор дебатов на «Общественном телевидении» журналист Павел Казарин написал на своей странице в сети Facebook, что трансляция из «Олимпийского» начнется в 19:00 и продлится ровно час. В 21:00 дебаты Порошенко и Зеленского должны продолжиться в студии «Общественного телевидения».

«Штаб Зеленского уже заявил, что их кандидат не приедет (впрочем, у них есть время передумать), поэтому ждем Петра Порошенко. Формально в случае неявки визави он может использовать весь этот час на свою агитацию. Но мы предлагаем президенту вместо скучных монологов ответить на вопросы. Мы записали их заранее. 20 вопросов от всех, кому не все равно», — сообщил Казарин.

Дебаты Зеленского и Порошенко предшествуют намеченному на 21 апреля второму туру выборов президента Украины, победителем которого будет признан кандидат, заручившийся поддержкой большего числа избирателей. По итогам первого тура Порошенко набрал 15,95% голосов, Зеленский — более 30%.

Фотогалерея 
Шутки в сторону: кто из юмористов уходил в политику

Автор: Евгений Калюков
Материалы по теме
СМИ узнали сумму расходов Зеленского и Порошенко на предвыборную агитацию
Политика
РБК покажет дебаты Порошенко и Зеленского с переводом на русский
Политика
Зеленский в эфире ток-шоу представил свою команду
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter