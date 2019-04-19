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Выборы на Украине ,  
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Штаб Порошенко сообщил о «непонятных вещах и затягивании» дебатов
Команда действующего президента предлагает провести дебаты на стадионе, посреди открытой фан-зоны, сказал глава фракции «Блока Петра Порошенко». «Шоу пусть остаются на сценах», — добавил он
Обстановка у НСК «Олимпийский» перед дебатами  (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Работающий в предвыборном штабе действующего президента Украины и глава фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил в эфире телеканала «112 Украина», что между командами двух кандидатов остаются противоречия по поводу дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«С самого начала наша команда предлагала организовать эти дебаты внутри стадиона среди людей. Но произошли непонятные вещи и затягивания. Мы бы хотели подтвердить, что мы предлагаем команде Владимира Зеленского вернуться к организации дебатов внутри стадиона, среди людей, среди открытой фан-зоны», — сказал Герасимов.

«Шоу пусть остаются на сценах», — добавил он.

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Ожидается, что дебаты пройдут в пятницу вечером — за два дня до голосования во втором туре президентских выборов. Их начало запланировано на 19:00 мск.

Переговоры о дебатах на «Олимпийском» команды двух кандидатов вели почти две недели. Как ранее писал РБК, предвыборный штаб Порошенко настаивает, что форматы должны пройти в формате пресс-конференции — кандидаты должны отвечать на поступающие вопросы. Собеседник РБК, близкий к штабу Порошенко, говорил, что Зеленский хочет перенести дебаты и предварить их концертом. По его словам, Зеленский планирует выйти на сцену только после того, как Порошенко уедет.

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Однако украинский Центризбирком требует, чтобы дебаты прошли в студии Общественного телевидения (это предусматривает законодательство). Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты дважды: сначала на стадионе, а затем на телевидении. Близкие к штабу Зеленского источники говорили РБК, что на телеканал шоумен не поедет.

Фотогалерея 
20 друзей Зеленского: кто входит в команду кандидата в президенты Украины

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, предвыборные дебаты
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