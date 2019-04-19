Штаб Порошенко сообщил о «непонятных вещах и затягивании» дебатов

Работающий в предвыборном штабе действующего президента Украины и глава фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил в эфире телеканала «112 Украина», что между командами двух кандидатов остаются противоречия по поводу дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
«С самого начала наша команда предлагала организовать эти дебаты внутри стадиона среди людей. Но произошли непонятные вещи и затягивания. Мы бы хотели подтвердить, что мы предлагаем команде Владимира Зеленского вернуться к организации дебатов внутри стадиона, среди людей, среди открытой фан-зоны», — сказал Герасимов.
«Шоу пусть остаются на сценах», — добавил он.
Ожидается, что дебаты пройдут в пятницу вечером — за два дня до голосования во втором туре президентских выборов. Их начало запланировано на 19:00 мск.