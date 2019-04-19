Штаб Порошенко сообщил о «непонятных вещах и затягивании» дебатов

Команда действующего президента предлагает провести дебаты на стадионе, посреди открытой фан-зоны, сказал глава фракции «Блока Петра Порошенко». «Шоу пусть остаются на сценах», — добавил он

Обстановка у НСК «Олимпийский» перед дебатами (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Работающий в предвыборном штабе действующего президента Украины и глава фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил в эфире телеканала «112 Украина», что между командами двух кандидатов остаются противоречия по поводу дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«С самого начала наша команда предлагала организовать эти дебаты внутри стадиона среди людей. Но произошли непонятные вещи и затягивания. Мы бы хотели подтвердить, что мы предлагаем команде Владимира Зеленского вернуться к организации дебатов внутри стадиона, среди людей, среди открытой фан-зоны», — сказал Герасимов.

«Шоу пусть остаются на сценах», — добавил он.

Ожидается, что дебаты пройдут в пятницу вечером — за два дня до голосования во втором туре президентских выборов. Их начало запланировано на 19:00 мск.