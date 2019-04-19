РБК покажет дебаты Порошенко и Зеленского с переводом на русский

РБК покажет дебаты Порошенко и Зеленского с переводом на русский

Трансляция начнется в 18:45 и будет идти на сайте rbc.ru и на YouTube-канале. РБК также проведет текстовую трансляцию дебатов

Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко / Reuters)

21 апреля на Украине состоится голосование во втором туре президентских выборов. В пятницу кандидаты — действующий президент Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский — проведут дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

В 18:45 мск смотрите на сайте rbc.ru или на YouTube-канале РБК прямую трансляцию дебатов с переводом на русский язык. РБК также проведет текстовую трансляцию дебатов.

Последние данные социологических опросов показывают лидерство Зеленского в президентской гонке. По данным Киевского международного института социологии, за Порошенко готовы проголосовать 25,4% опрошенных, за Зеленского — 72,2%; группа «Рейтинг» публикует схожие цифры: 27 и 73% соответственно (по данным агентства УНИАН).