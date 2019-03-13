Минфин США создал стратегическое подразделение по России

Министерство финансов США создало внутри Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке (TFI) шесть «подразделений стратегического воздействия» (Strategic Impact Units), которые занимаются вопросами «самого высокого приоритета». Это:
- Россия,
- Северная Корея,
- ISIS,
- Иран,
- виртуальные валюты,
- права человека и коррупция.
Об этом сообщила заместитель министра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Сигал Манделкер в письменном заявлении перед слушаниями в палате представителей 12 марта.
По ее словам, речь идет о «новом институциональном механизме». «Эти подразделения объединяют экспертов TFI, обеспечивая надлежащее взаимодействие наших инструментов и полномочий для достижения стратегических и тактических целей», — сказала Манделкер.
РБК направил запрос в Минфин США о деталях работы стратегических подразделений.