ЦРУ ошиблось в плакате с призывом на службу русскоговорящих сотрудников

Центральное разведывательное управление США (Central Intelligence Agency) в Вашингтоне допустило ошибку в рекламном плакате, призывающем на службу русскоговорящих сотрудников. На нее обратили внимание пользователи социальных сетей.

В частности, на билборде, размещенном на одной из станций метро, указана фраза, состоящая из двух частей на русском и английском языках: «Ваше владение иностранными языками are vitally Important to our national security». Дословно она переводится следующим образом: «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности».

Ошибка заключается в неправильном употреблении английского глагола «to be». В связи с этим допущено рассогласование единственного и множественного чисел во фразе.

Это не первый случай, когда ЦРУ допускает ошибку при публикации объявления о наборе русскоговорящих сотрудников. В частности, в объявлении от 31 мая 2018 года во фразе «Are you an US citizen with a college degree?» был употреблен неопределенный артикль «an», хотя по правилам должен использоваться «a», поскольку первый звук следующего слова [ju:] является гласным.

В октябре 2017 года ЦРУ также публиковало на своей странице в Twitter объявление о наборе работников с гражданством США и знанием русского языка. Тогда МИД России поблагодарил ЦРУ «за поддержку и продвижение русского языка».