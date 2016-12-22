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Авиация Ирака нанесла авиаудары по объектам ИГ в Сирии
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Авиация Ирака нанесла авиаудары по объектам ИГ в Сирии
Война в Сирии, 16:07
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Авиация Ирака нанесла авиаудары по объектам ИГ в Сирии
Удары нанесены в приграничных районах Сирии. В Багдаде предупредили, что авиаудары могут продолжиться, если активность террористов вновь будет зафиксирована
Сирия, 2015 год (Фото: Hosam Katan / Reuters)

Иракская авиация нанесла серию ударов по объектам террористов «Исламского государства» (запрещенная в России организация) в Сирии. Об этом говорится в сообщении офиса премьер-министра Ирака, опубликованном в Twitter.

«По приказу главнокомандующего Хайдера аль-Абади наши героические ВВС в четверг нанесли смертельные авиаудары по бандам террористов ИГ», — говорится в заявлении.

Информацию о налете подтвердил бригадный генерал, представитель военного командования Ирака Рахья Расул, передает Reuters. Он уточнил, что в ударе были задействованы истребители F-16. По словам Расула, удары были согласованы с официальным правительством Сирии. Ливанский телеканал «Аль-Манар» также передал заявление пресс-секретаря Министерства обороны Ирака, который сообщил, что Багдад координировал свои действия с Россией, Ираном и официальным Дамаском. В Министерстве обороны Ирака особо отметили, что международная коалиция под руководством США не имеет отношения к проведенным авиаударам.

По данным телеканал «Аль-Манар», всего было нанесено пять авиаударов в провинции Дейр-эз-Дор на востоке Сирии. Бомбардировке подверглись цели ИГ в районе Евфрата. Как отмечает телеканал, целью ударов может быть снижение активности террористов в приграничных с Ираком районов, откуда они уже были вытеснены на территорию Сирии. В Министерстве обороны Ирака заявили об успехе проведенного воздушного рейда. Пресс-секретарь ведомства особо подчеркнул, что авиаудары могут повториться в том случае, если в приграничных районах вновь будет замечена активность террористических групп.

Первые авиаудары на территории Сирии иракские ВВС провели в феврале 2017 года. Тогда атака была спровоцирована терактом в Багдаде, жертвами которого стали не менее 48 человек. На тот момент власти Ирака также заявляли о том, что разрешение на авиаудары было получено от официального Дамаска.

В Ираке война с ИГ длилась около трех лет. Террористам начиная с 2013 года удалось поставить под контроль ряд территорий и населенных пунктов на севере страны. Самым крупным из захваченных городов стал Мосул, население которого к моменту захвата превышало миллион. Летом 2017 года армии Ирака и ополчению удалось выбить террористов из Мосула при поддержке международной коалиции. К концу 2017 года иракские войска вышли к сирийской границе и Багдад объявил о полной победе над «Исламским государством» на территории страны.

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В субботу, 14 апреля, ракетные удары по целям в Сирии нанесли США, Великобритания и Франция. Ударам подверглись объекты, находящиеся под контролем сирийского правительства. Вашингтон назвал атаку ответом на химатаку в Восточной Гуте, проведенную сирийской армией. В Москва и Дамаск отрицают факт химатаки, обвиняя гуманитарные организации и западные страны в проведении целенаправленной провокации.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Ирак , Сирия
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