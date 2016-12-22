«Ростех» предложил Рогозину обанкротить единственного производителя БМП

Сергей Чемезов попросил вице-премьера Рогозина рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя БМП — стратегического Курганмашзавода; затем предполагается объединить его с ростеховским предприятием в Туле

Боевые машины пехоты БМП-3 (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Письмо о банкротстве

«Ростех» считает необходимым начать банкротство одного из крупнейших российских производителей бронетехники — Курганмашзавода (КМЗ), а затем объединить его с другим крупным предприятием — входящим в госкорпорацию тульским Конструкторским бюро приборостроения им. академика Шипунова.

Глава госкорпорации Сергей Чемезов попросил курирующего ВПК вице-премьера Дмитрия Рогозина «в возможно короткие сроки» провести заседание правительственной комиссии по обеспечению и реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций ОПК и рассмотреть на нем вопросы, связанные с введением процедур банкротства в отношении КМЗ. Письмо Чемезова Рогозину датировано 2 апреля 2018 года (есть в распоряжении РБК), его подлинность подтвердили в пресс-службе «Ростеха».

«Текущее финансово-экономическое состояние АО «Курганмашзавод» и группы зависимых компаний критическое», — пишет Чемезов. Он подчеркивает, что по итогам исполнения гособоронзаказа за 2017 год у предприятия образовался убыток порядка 7 млрд руб. Кроме того, завод сорвал сроки «изготовления имущества по экспортному контракту в интересах иностранного заказчика», указывает глава госкорпорации.

Раскрыть детали контракта, о котором идет речь, в «Ростехе» отказались.

Чемезов отмечает, что проблемы у КМЗ есть и с выполнением гособоронзаказа на 2018 год. «Исполнение заданий ГОЗ 2018 года требует привлечения дополнительного финансирования в сумме до 16 млрд руб. Источники такого финансирования с учетом финансового состояния Курганмашзавода отсутствуют», — указывает при этом он в письме вице-премьеру.

В аппарате Дмитрия Рогозина воздержались от комментариев.

Что такое КМЗ Курганмашзавод основан в 1950 году, нынешнее название носит с 1954 года, специализируется на производстве и ремонте бронемашин класса БМП. Выпускает БМП-2 и БМП-3, которые помимо Российской армии эксплуатируют вооруженные силы почти трех десятков стран мира, сказано на сайте завода. На предприятии изготавливаются опытные образцы модернизированной БМД-4, на базе которой КМЗ произвел БТР «Ракушка». На заводе производится также гражданская продукция — автоприцепы, тракторные ковши. В состав предприятия входят десять заводов и пять цехов. Штат — более 5 тыс. человек, указано в базе данных СПАРК. Временным гендиректором КМЗ является Альберт Баков, зять известного режиссера Никиты Михалкова. КМЗ входит в концерн «Тракторные заводы», совет директоров которого возглавляет Михаил Болотин, гендиректор концерна — Альберт Баков. Согласно СПАРК, 55% Курганмашзавода принадлежат АО «МИГ «КТЗ» (управляющая компания концерна «Тракторные заводы»). Она, в свою очередь, принадлежит «Машинери энд индастриал груп» (Амстердам), которая аффилирована с Баковым и Болотиным. 19% КМЗ принадлежат Красноярскому проектно-технологическому институту комбайностроения, который также принадлежит Machinery & Industrial Group N.V., 13% — СКБМ, которым владеет сам Курганмашзавод.

Проблемы с позиционированием

Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ), в который вместе с 130 другими предприятиями входит КМЗ, также испытывает серьезные финансовые проблемы. Из-за кризисной ситуации осенью 2017 года концерн решением правительства был передан в операционное управление «Ростеху». Сейчас совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. Основной кредитор концерна — Внешэкономбанк. Задолженность КТЗ перед «Ростехом» составляет более 4 млрд руб., уточнили в госкорпорации.

КТЗ более чем на 90% принадлежит компании ООО «МИГ «КТЗ», следует из базы данных СПАРК. Она опосредованно принадлежит Machinery & Industrial Group N.V., которая аффилирована с топ-менеджерами концерна Альбертом Баковым и Михаилом Болотиным, рассказали РБК в «Ростехе».

​В конце октября прошлого года ВЭБ подал иск в Чувашский арбитражный суд о признании КТЗ банкротом. Сумма иска составляла 68,5 млрд руб. 27 ноября суд начал банкротство концерна и ввел процедуру наблюдения в компании.

В рамках реализации дефолтной стратегии ВЭБ инициирует банкротство ряда производственных площадок «Тракторных заводов». Сейчас этот процесс затронул порядка 30 структур, среди них — Владимирский моторно-тракторный завод, Алтайский моторный завод, Липецкий завод гусеничных тягачей и др. Банкротами в том числе могут стать Machinery & Industrial Group N.V., Альберт Баков и Михаил Болотин.

Для запуска процедуры банкротства стратегических предприятий, к каким относится и Курганмашзавод, требуется решение правительственной комиссии под председательством Рогозина.

Дмитрий Рогозин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

«Причины происходящего — это кризис машиностроительной отрасли в целом и неправильные решения в управлении предприятиями», — заявили РБК в «Ростехе». Предприятия концерна были сверхмерно закредитованы под залог активов, что привело в итоге к неспособности обслуживать долговые обязательства и фактическому краху КТЗ, пояснили в госкорпорации.

Сказалось также и то, что в нише гражданской, тракторной продукции КТЗ не выдержал иностранной конкуренции, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «Япония выигрывала по качеству, Польша предоставляла свою технику на выгодных условиях — например, в рассрочку», — пояснил он. Кроме того, техника КТЗ «не всегда была идеальна», а сам бизнес — низкомаржинален, добавил эксперт.

Военная продукция КТЗ, в отличие от танков Уралвагонзавода, не слишком востребована как за рубежом, так и в России, рассказал Пухов. «То ли было насыщение на рынке, то ли проблемы с продвижением. Но вала иностранных контрактов на БМП-3 и БМД-4 не наблюдалось, — считает эксперт. — Что касается госпрограммы вооружений, то в прошлой, которая была принята до 2020 года, акцент был сделан на море и воздух. И лишь в нынешней акцент сделан на перевооружение сухопутных и воздушно-десантных войск».

У концерна было много ошибок с позиционированием своей военной продукции за рубежом, отмечает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. К примеру, по заказу ВДВ была создана «хорошая машина» 2С25 «Спрут-СД», рассказывает он. «Для российских вооруженных сил она поставляется как самоходная противотанковая пушка, но это настоящий легкий плавающий танк», — подчеркнул Мураховский. По его словам, это единственная в мире машина плавающего класса, которая имеет вооружение, как у основного танка. «Это уникальный продукт, которого больше нигде нет. Но производитель не смог его правильно позиционировать и соответствующим образом продать на международной арене, — поясняет военный эксперт. — У компании не было понимания роли и места этого образца в иностранных системах вооружений».

Мураховский считает, что наиболее подходящий период для продвижения этих машин был в 2012 году, в период активного сотрудничества с Индонезией (тогда «Рособоронэкспорт» подписал контракт на поставку 37 амфибийных БМП-3Ф второго поколения на $114 млн).

Слияние с конкурентом

Для выхода из сложившейся ситуации глава «Ростеха» предлагает передать КМЗ тульскому Конструкторскому бюро приборостроения им. академика Шипунова (КПБ, входит в ростеховский холдинг «Высокоточные комплексы»). Заключать контракты по передаче производственных площадок КМЗ глава «Ростеха» рекомендует с 2019 года. «Данные мероприятия позволят минимизировать риски от несвоевременного финансирования контрактов, а также компенсировать убытки на время финансового оздоровления предприятий», — поясняет Чемезов.

Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Он также характеризует Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова как «финансово устойчивое предприятие» и подчеркивает, что организация работы через КПБ уже поддержана Минобороны.

РБК направил запрос в Минобороны.

КБП и Курганмашзавод обладают максимально похожим набором лицензий, отмечает Мураховский. «КБП — единственное предприятие «Ростеха», которое, как и Курганмашзавод, имеет редкую лицензию на производство боевых машин пехоты», — пояснил эксперт. Оба предприятия предлагали разные варианты модернизации БМП-2, напомнил он: «Была прямая конкуренция между ними. В итоге выиграл КБП, у которого Алжир заказал большое количество боевых модулей».

Объединение конкурирующих предприятий Мураховский называет разумным: «Существующая между предприятиями конкуренция не очень хороша, надо конкурировать в производстве комплектующих, а не в изготовлении конечного изделия». КМЗ занимается преимущественно производством, а КБП — разработкой, отметил военный эксперт. «Поэтому благодаря «скрещиванию» на предприятии будет осуществляться полный цикл — от разработки до конечного изделия, которое будет поставляться потребителю», — объяснил Мураховский.

В марте 2017 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что Курганмашзавод объединят с Уралвагонзаводом (УВЗ) под управлением «Ростеха». Ранее допускал такое объединение и Сергей Чемезов.

Идея объединить КМЗ и УВЗ выглядит не очень удачной, так как УВЗ производит только тяжелую гусеничную технику — танки (и всю линейку на их базе), считает Мураховский. «Они никогда не занимались гусеничной техникой среднего и легкого класса типа БМП и БМД. Соответственно, разработчиков такой техники у них нет», — пояснил военный эксперт.

Что такое КБП Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова — одно из крупнейш​их предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположено в Туле. КБП занимается разработкой высокоточного управляемого оружия, систем противовоздушной обороны, скорострельных пушек и боевого стрелкового оружия, а также продукцией гражданского назначения. Среди разработок предприятия — ПТРК «Корнет», «Квартет» и «Метис», комплекс автоматизированного управления противотанковыми подразделениями «Командирша-Э», реактивный пехотный огнемет «Шмель», а также комплексы ПВО «Панцирь-С1» и «Каштан-М». Изделия разработки КБП поставляются как минимум в 70 стран, утверждают на предприятии. Конструкторское бюро приборостроения свою отчетность не раскрывает, на официальном сайте КБП сказано, что «портфель заказов в настоящее время составляет несколько миллиардов долларов».

Как заверили РБК в «Ростехе», одной из задач госкорпорации является сохранение коллектива градообразующего Курганмашзавода. При этом сокращения все же предполагаются, но незначительные, отмечают в госкорпорации. «В основном они затронут административно-управленческий персонал. Стоит задача — по максимуму сохранить специалистов», — сообщили в «Ростехе».

Производственные площадки и специалисты Курганмашзавода останутся в Кургане и Волгограде, подчеркнули в госкорпорации. «Фактически для коллектива завода ничего не изменится, сотрудники останутся в родных цехах, поменяется только вывеска», — пояснили в «Ростехе».