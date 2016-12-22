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Арбитраж Чувашии ввел процедуру наблюдения в концерне «Тракторные заводы»
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Арбитраж Чувашии ввел процедуру наблюдения в концерне «Тракторные заводы»
Бизнес, 16:19
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Арбитраж Чувашии ввел процедуру наблюдения в концерне «Тракторные заводы»

Арбитражный суд Чувашской Республики 27 ноября начал банкротство концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) и ввел процедуру наблюдения на предприятии. Об этом говорится в карточке дела на сайте Арбитража.

В конце октября Внешэкономбанк (ВЭБ) подал иск в чувашский Арбитражный суд о признании «Тракторных заводов» банкротом. Сумма иска к концерну составляла 68,5 млрд руб.

В пресс-службе «Ростеха» сообщали РБК, что госкорпорация поддержала решение ВЭБа. По словам собеседника РБК, процедура оздоровления является единственным вариантом выхода из кризиса и нормализации работы проблемных предприятий. В пресс-службе отметили, что госкорпорация разрабатывает несколько сценариев решения проблем КТЗ.

«Ростех» также поставил три задачи: исключить срыв госзаказа, не допустить нарушения социальной стабильности для 20 тыс. работников концерна и «заложить фундамент для дальнейшего развития активов».

Глава ВЭБа Сергей Горьков заявлял в начале октября, что банк намерен следовать «дефолтной стратегии» в отношении КТЗ. Он подчеркнул, что кредитная организация не должна допустить остановки деятельности концерна.

Вместе с тем в конце сентября глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что финансовое оздоровление КТЗ невозможно. По его словам, этому виной «огромные долги». Чемезов подчеркнул, что «Ростех» намерен приобрести часть собственности концерна, так как входящий в КТЗ Курганмашзавод должен госкорпорации около 17 млрд руб.

В конце сентября менеджеры ВЭБа признали неудачу плана реструктуризации долгов КТЗ, писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По информации издания, долг концерна составил более 85 млрд руб. В 2016 году был принят план реструктуризации долгов, согласно которому были выполнены обязательства только перед кредитной организацией. Вместе с тем владельцы концерна Михаил Болотин и Альберт Баков приняли решение не конвертировать часть долга в капитал «Тракторных заводов».

Глава Минпромторга Денис Мантуров в марте 2017 года заявлял, что Курганмашзавод и машиностроительная компания «ВгТЗ» перейдут под управление Уралвагонзавода.
Теги: банкротство , ВЭБ , Арбитражный суд , Чувашия , «Ростех» , «Тракторные заводы»
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