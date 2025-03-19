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Политика ,  
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Белый дом заявил о согласии Трампа и Зеленского, что мира можно достичь

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились, что продолжат работать над тем, чтобы положить конец конфликту и добиться прочного мира под руководством Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Лидеры пришли к согласию в том, что Украина и Америка продолжат вместе работать над тем, чтобы положить конец конфликту, а также в том, что под руководством президента Трампа устойчивого мира можно достичь», — сказала она.

Левитт также рассказала, что Зеленский попросил дополнительные средства ПВО. В целом пресс-секретарь Белого дома назвала разговор Трампа и Зеленского «фантастическим».

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Трамп сообщил, что переговорил по телефону с украинским коллегой около часа, и назвал беседу «очень хорошей». По его словам, речь шла в основном о вчерашней беседе с Путиным «с целью согласовать запросы и потребности России и Украины».

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Дональд Трамп

политик, президент США
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политик, президент Украины
25 января 1978 года
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