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Военная операция на Украине ,  
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Гладков заявил о продолжающейся сложной ситуации в Краснояружском районе

Губернатор Гладков: обстановка в Краснояружском районе остается сложной
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Обстановка в Краснояружском районе Белгородской области продолжает оставаться сложной, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Министерство обороны и пограничные службы выполняют свои задачи. Наша общая задача — это обезопасить наше население. Стараемся максимально ее выполнять», — написал он.

Губернатор пообещал в течение дня выехать на место и посмотреть, как выполняются задачи.

Вечером накануне, 18 марта, Минобороны сообщило о попытке ВСУ вклиниться вглубь российской территории в Белгородской области. До 200 украинских военных атаковали регион пять раз за сутки. Как заявляли в ведомстве, все атаки были отражены, пересечения границы не допущено.

В Минобороны отмечали, что нападение было предпринято непосредственно перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа для создания «негативного фона».

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Гладков в течение дня 18 марта несколько раз сообщал об ударах ВСУ по Краснояружскому району. Сначала там на взрывном устройстве подорвался служебный автобус, в результате ранения получили две женщины и мужчина.

Позднее губернатор сообщил об обстреле района: украинские военные ударили в том числе по административному центру, поселку Красная Яруга. В результате атак пострадал боец самообороны и погиб служащий подразделения «Орлан». Вечером в тот же день Гладков сообщил о сложной ситуации в районе. «Самое главное, на нашей территории противника нет», — отметил он при этом.

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Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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