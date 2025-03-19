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Война санкций ,  
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Британия сняла санкции с бизнесмена Фархада Ахмедова

Сюжет
Война санкций
Ахмедов находился под британскими санкциями с апреля 2022 года, его активы были заморожены
Фархад Ахмедов
Фархад Ахмедов (Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС)

Великобритания исключила из санкционного списка бизнесмена Фархада Ахмедова, занимающего 82-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,6 млрд.

Он находился под британскими санкциями с апреля 2022 года, его активы были заморожены.

В мае прошлого года суд ЕС в Люксембурге также снял санкции с Ахмедова. Бизнесмен, имеющий гражданства России и Азербайджана, попал под санкции Евросоюза в апреле 2022 года. Летом того же года Ахмедов оспорил ограничения. Осенью 2023-го Брюссель объявил об исключении его из-под санкций.

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Как сообщал суд, по мнению Брюсселя, Ахмедов «основал компанию Tansley Trading, которая поставляла оборудование российским производителям газа, и стал миноритарным акционером сибирской нефтегазовой компании Nort[h]gas, а также председателем совета директоров Bechtel Energy». Бизнесмен признал, что основал Tansley Trading, но утверждал, что эта компания перестала существовать в 1999 году. Он также не отрицал, что был миноритарным акционером «Нортгаза», но, по его словам, в 2012 году продал все свои акции. Ахмедов при этом не согласился с утверждением Совета ЕС о том, что он является председателем правления компании Bechtel Energy. Он утверждал, что приобрел акции компании Bechtel Energy в компании «Нортгаз» в 1996 году, но «никогда не был председателем правления этой компании и не занимал в ней какой-либо другой должности», говорил суд.   

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Елена Чернышова
Фархад Ахмедов санкции Великобритания бизнесмены
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