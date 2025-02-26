Казахстан сообщил о консультациях с Украиной после атаки дронов на КТК

Украинские дроны 17 февраля атаковали станцию Каспийского трубопровода, по которому идет экспорт казахстанской нефти. Сейчас стороны обсуждают ситуацию

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Астана провела консультации по дипломатическим каналам с Киевом после атаки дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил на брифинге министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

«Безусловно, консультации велись по дипломатическим каналам [с Украиной]. По восстановлению ущерба: сейчас осуществляется восстановление объектов за счет самого предприятия и акционеров», — сказал он (цитата по Informburo).

По словам Саткалиева, казахстанская нефтяная компания «КазМунайГаз» выразила готовность оказать помощь с восстановлением НПС, но пока не получила соответствующих обращений. Отгрузка нефти в танкеры идет в соответствии с графиками, добавил министр.

КТК — международная нефтетранспортная компания, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет нефтяные месторождения западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. Акционеры КТК: Российская Федерация – 24%, АО НК «КазМунайГаз» – 19%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, Лукойл Интернешнл Гмбх – 12,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, МК «КТК Компани» (ООО) – 7%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.

17 февраля станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае атаковали семь беспилотников. Пострадавших нет, разлива нефти не произошло, НПС получила повреждения.

После атаки на нефтепровод его функционирование продолжилось без использования этой нефтеперекачивающей станции, при этом ограничений на транспортировку казахстанской нефти не возникло, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.

По оценкам компании «Транснефть», восстановительные работы займут около двух месяцев, что может сократить объемы транспортировки нефти из Казахстана примерно на 30%. Президент России Владимир Путин предложилиностранным акционерам КТК взять на себя поставку необходимого оборудования для ремонта, несмотря на действующие санкции.