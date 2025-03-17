Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили через три дня после атаки дронов
Пожар на нефтекомплексе в Туапсе ликвидирован через трое суток после атаки дронов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Пожар на нефтебазе начался после атаки украинских дронов в ночь на 14 марта, отметил он. В результате загорелся резервуар в котором находилось около 20 тыс. т бензина. На поверхности огонь охватил более тысячи кв. м.
В тушении было задействовано 188 человек и 55 единиц техники, добавил Кондратьев.
Глава Туапсинского округа Сергей Бойко ранее сообщил, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Разлив нефтепродуктов также зафиксирован не был, однако в воздухе было выявлено превышение допустимой нормы загрязняющих веществ.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал дату разговора с Путиным
США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине
Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура
«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео
Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине
МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины
Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием
Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством
Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов