Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили через три дня после атаки дронов

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Пожар на нефтекомплексе в Туапсе ликвидирован через трое суток после атаки дронов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Пожар на нефтебазе начался после атаки украинских дронов в ночь на 14 марта, отметил он. В результате загорелся резервуар в котором находилось около 20 тыс. т бензина. На поверхности огонь охватил более тысячи кв. м.

В тушении было задействовано 188 человек и 55 единиц техники, добавил Кондратьев.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко ранее сообщил, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Разлив нефтепродуктов также зафиксирован не был, однако в воздухе было выявлено превышение допустимой нормы загрязняющих веществ.