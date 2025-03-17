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Военная операция на Украине ,  
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Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили через три дня после атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Пожар на нефтекомплексе в Туапсе ликвидирован через трое суток после атаки дронов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Пожар на нефтебазе начался после атаки украинских дронов в ночь на 14 марта, отметил он. В результате загорелся резервуар в котором находилось около 20 тыс. т бензина. На поверхности огонь охватил более тысячи кв. м.

В тушении было задействовано 188 человек и 55 единиц техники, добавил Кондратьев.

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Глава Туапсинского округа Сергей Бойко ранее сообщил, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Разлив нефтепродуктов также зафиксирован не был, однако в воздухе было выявлено превышение допустимой нормы загрязняющих веществ.

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Краснодарский край Вениамин Кондратьев Туапсе пожар
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