Дроны атаковали нефтебазу на Кубани
Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе, в результате загорелся резервуар с бензином, сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Площадь пожара, по его словам, превысила 1 тыс. кв. м. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Пожар тушит 121 пожарный, в работах задействованы 39 единиц техники.
Как пишет глава Туапсе Сергей Бойко, пожар начался в 03:07 мск (совпадает с местным). Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил ранее о введении ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорт Сочи для обеспечения безопасности. Они действовали чуть больше получаса — с 2:53 до 3:25 мск.
После начала специальной военной операции российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, в конце февраля над Краснодарским краем уничтожили 83 аппарата. Кондратьев тогда сообщил о повреждении трех домов в Туапсе, станице Старотитаровской и поселке Стрелка в Темрюкском районе. По словам главы региона, никто не пострадал. В аэропорту Сочи в 1:47 также вводили ограничения.
Читайте РБК в Telegram.
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода
Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов