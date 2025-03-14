Дроны атаковали нефтебазу на Кубани

Кондратьев: на нефтебазе на Кубани загорелся резервуар после атаки дронов

На нефтебазе в Туапсе в результате атаки загорелся резервуар с бензином, площадь пожара превысила 1 тыс. кв. м. Пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил Кондратьев

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе, в результате загорелся резервуар с бензином, сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Площадь пожара, по его словам, превысила 1 тыс. кв. м. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Пожар тушит 121 пожарный, в работах задействованы 39 единиц техники.

Как пишет глава Туапсе Сергей Бойко, пожар начался в 03:07 мск (совпадает с местным). Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил ранее о введении ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорт Сочи для обеспечения безопасности. Они действовали чуть больше получаса — с 2:53 до 3:25 мск.

После начала специальной военной операции российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, в конце февраля над Краснодарским краем уничтожили 83 аппарата. Кондратьев тогда сообщил о повреждении трех домов в Туапсе, станице Старотитаровской и поселке Стрелка в Темрюкском районе. По словам главы региона, никто не пострадал. В аэропорту Сочи в 1:47 также вводили ограничения.