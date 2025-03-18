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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные поразили объекты нефтяной отрасли на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские силы нанесли удар по объектам на Украине, в том числе по объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе операции также удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, места хранения дронов, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 146 районах.

Удар нанесли при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, уточнили в ведомстве.

Военная операция на Украине. Главное
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Минувшей ночью силы российской ПВО сбили 46 дронов над четырьмя регионами России. В пресс-службе Минобороны сообщили, что 41 дрон уничтожили над Белгородской, два — над Брянской и Курской областями, еще один — над Орловской.

Ранее, 11 марта, столичный регион подвергся массированному удару украинских БПЛА. Эта атака, по словам губернатора Москвы Сергея Собянина, стала крупнейшей с начала военного конфликта. В Подмосковье три человека погибли, 17 получили ранения. Всего в ночь на 11 марта российские регионы атаковало 337 беспилотников.

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