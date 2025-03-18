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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп пообещал рассекретить 80 тыс. страниц файлов об убийстве Кеннеди

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Возвращение Трампа в Белый дом

Засекерченные материалы об убийстве 35-ого президента США Джона Кеннеди будут опубликованы во вторник 18 марта, сообщил американский лидер Дональд Трамп во время посещения Центра исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.

«Люди ждали этого [рассекречивания информации об убийстве Кеннеди] десятилетиями <...> это [документы] будет обнародовано завтра. У нас огромное количество бумаги, вам придется много читать <...> примерно 80 000 страниц», — сказал Трамп.

Он также отметил, что его администрация не собирается редактировать файлы.

Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года во время визита в Даллас (Техас). В момент убийства президент находился в кабриолете вместе с первой леди Жаклин Кеннеди и губернатором штата Джоном Коннели. Кеннеди был ранен в голову и шею, а Коннелли — в спину, он выжил. Из-за того, что правительство в течение десятилетий отказывалось рассекретить документы, появилось множество конспирологических теорий.

Трамп добавил, что впервые заявил о намерении обнародовать материалы во время своей предвыборной кампании. «И я человек слова», — заверил президент. Республиканец обещал это сделать также во время своего первого президентского срока.

ФБР обнаружило 2,4 тыс. секретных документов об убийстве Кеннеди
Политика
Джон Кеннеди (в центре)&nbsp;в лимузине&nbsp;за несколько минут до убийства,&nbsp;Даллас, США, 22 ноября 1963 года

С 1992 года американские власти постепенно рассекречивают материалы расследования убийства президента Кеннеди. Указ об этом издает президент США. Так, за 2023 год Национальный архив США опубликовал около 2,7 тыс. записей. В январе 2025 года Трамп подписал указ, согласно которому должны быть рассекречены документы, связанные с убийствами Кеннеди, его младшего брата бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди и борца за права чернокожего населения США Мартина Лютера Кинга.

Трамп посчитал, что обнародование информации об убийствах Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга «отвечает общественным интересам», несмотря на то, что «ни один закон конгресса не предписывает разглашать» эти данные.

В феврале ФБР обнаружило около 2,4 тыс. нерассекреченных документов, связанных с делом об убийстве Джона Кеннеди. Материалы были изложены на 14 тыс. страницах, их нашли во время проверки, начатой после соответствующего указа Трампа.

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Дональд Трамп убийство Кеннеди рассекречивание
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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