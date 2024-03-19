Гладков сообщил об уничтожении 11 воздушных целей на подлете к Белгороду
В Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО, на подлете к городу сбито 11 воздушных целей, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.
По его словам, в Белгороде после отражения атаки осколками незначительно повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории промпредприятия. В Белгородском районе в поселке Разумное повреждены теплица коммерческого предприятия и кровля одного частного домовладения. Также в поселке осколками повреждены два автомобиля.
Тревога ракетной опасности в регионе была объявлена в 22:09 (мск) и отменена в 23:27.
Приграничные регионы России неоднократно подвергались обстрелам и атакам дронов после начала военной операции на Украине. Атаки усилились в последнюю неделю. Ранее этим вечером Минобороны отчиталось о сбитии десяти снарядов РСЗО RM-70 Vampire, одной ракеты «Точка-У» и одной ракеты ЗРК «Patriot» в небе над Белгородской областью.
Днем 19 марта Гладков сообщал, что в результате обстрела Белгородского района пострадали четыре человека. В частности, ранения получили 14-летний и 15-летний подростки. В дом, где жил первый из них, попал осколок ракеты: мальчику оторвало часть руки, его мать получила осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей.
На фоне обострения ситуации в Белгородской области Гладков объявил об эвакуации 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района в другие регионы. «22 [марта] 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край. Система выстроена», — подчеркивал губернатор.
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