Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить неголосовавших бюджетников

Мэр Нижнего Тагила раскритиковал бюджетников, которые «игнорируют выборы», пообещал провести проверку и пригрозил, что непроголосовавшим — «не место на госслужбе независимо от квалификации»

Владислав Пинаев (Фото: vladislav_pinaev / Telegram)

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал провести проверку и выявить бюджетников, которые не пришли на выборы. Об этом он рассказал на встрече с главврачом ГБ № 4 Константином Аникиным, передает местное издание «Все новости».

По мнению мэра, получающие зарплату от государства не могут «проигнорировать выборы», а тем, кто не голосовал, — «не место на госслужбе независимо от квалификации».

«Сейчас за месяц всех проверим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут», — сказал Пинаев.

После заявления Пинаеву позвонила журналистка издания 66.ru, но он не дослушал ее вопрос, ответил «Да и фиг с вами» и сбросил звонок. Позже мэр перезвонил журналистке и попросил написать запрос.

Пинаев до 2006 года занимался бизнесом, после чего был назначен руководителем отдела по работе с естественными монополиями министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской области. В администрации Нижнего Тагила работает с 2014 года, сначала занимал должность заместителя городского главы, а с 2018-го занимает должность мэра. В октябре 2023-го был переизбран главой города. С 1987 по 1989 год служил в армии. Мастер спорта СССР по плаванию.

В 2016 году «Единая Россия» освободила от должности руководителя рузского исполкома партии Вячеслава Дьячкова после того, как он разослал письма главам поселений, которые являлись членами местного политсовета партии, где просил их обеспечить явку на форум отделения под названием «Включайся», посвященный мобилизационным мероприятиям в преддверии праймериз. В 2018 году, перед очередными выборами главы государства, администрация президента запустила масштабный проект по информированию и привлечению на выборы бюджетников и сотрудников промышленных предприятий. Как рассказывали источники РБК, за проект отвечали региональные власти.

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Выборы президента России проходили с 15 по 17 мая. В них участвовали четыре кандидата — самовыдвиженец Владимир Путин, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов. По итогам обработки 100% протоколов Путин победил на выборах с 87,28% голосов.

В Нижнем Тагиле, по данным местного горизбиркома, Путина поддержали 81,86% избирателей. За Даванкова свои голоса отдали 6,14%, за Слуцкого — 4,82%, за Харитонова — 4,27%.