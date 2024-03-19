Песков: Кремль готовит несколько визитов Путина в другие страны

Песков ответил на вопрос о первой поездке Путина за рубеж после выборов

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

В Кремле готовят нескольких визитов президента России Владимира Путина в другие страны. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК.

Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать сообщение Reuters, что первой страной, которую Путин посетит после переизбрания, будет Китай.

«Готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне, ведется подготовка. По мере продвижения мы будем <...> информировать», — ответил Песков.

О планах первой зарубежной поездки Путина сообщило агентство Reuters. Его источники рассказали, что президент России посетит Китай в мае 2024 года.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 12 марта заявил, что ожидает визита Путина после муниципальных выборов, которые состоятся 31 марта.

Эрдоган намерен обсудить с Путиным конфликт на Украине. До этого он рассказал, что переговоры о встрече идут уже несколько месяцев.