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Выборы президента России ,  
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Путин на встрече с проигравшими кандидатами предложил совместную работу

Путин на встрече с проигравшими кандидатами предложил им совместную работу
Сюжет
Выборы президента России
Баллотировавшиеся на выборах Харитонов, Слуцкий, Даванков поздравили Путина с победой и озвучили проблемы, которые беспокоят их избирателей. Путин предложил кандидатам совместно работать над задачами, стоящими перед страной

Путин на встрече с проигравшими кандидатами предложил совместную работу
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Победивший на выборах президента действующий глава государства Владимир Путин провел встречи с другими кандидатами на этот пост, сообщает Кремль. Трансляция встречи также шла на «России 24».

На встрече присутствовали Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. Путин набрал на выборах более 87% (его личный рекорд), Харитонов занял второе место с 4,3%, Даванков и Слуцкий заняли третье и четвертое место соответственно с результатом менее 4%. Явка на выборах превысила 77% и стала рекордной с 1991 года.

Путин на встрече с проигравшими кандидатами предложил совместную работу
Путин на встрече с проигравшими кандидатами предложил совместную работу

«У каждого человека, тем более представителя парламентских фракций, свой взгляд на то, что и как мы должны делать, чтобы добиваться общих целей национального развития. Но цели-то у нас общие», — сказал Путин. Он добавил, что в ходе избирательной кампании кандидаты встречались с избирателями, слышали, какие есть проблемы, а значит, «нужно продолжать активную совместную работу» в парламенте для решения стоящих перед страной задач.

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Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Харитонов на встрече поздравил Путина и заявил, что практически все «здравое» мировое сообщество понимает, что во главе России — надежный человек, которому доверяет большинство населения.

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Даванков также поздравил главу государства с уверенной победой.

Занявший последнее место на выборах Слуцкий назвал победу Путина «исторической» и заявил, что значительное число голосов от ЛДПР ушло «главному кандидату», но разница в процентах не имеет значения, важно, что был подтвержден «высокий авторитет лидера нации».

Кандидаты рассказали о проблемах, которые поднимались на встречах с избирателями. В их числе жилищный вопрос, зарплаты в социальной сфере, в частности их выравнивание по всей стране, отток молодежи из сел, налогообложение и т.д.

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