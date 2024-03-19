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Китай призвал США прекратить «микрофонную дипломатию» по вооружениям

Китай призвал США прекратить «микрофонную дипломатию» по контролю над оружием
Так представитель китайского МИДа Линь Цзянь ответил на слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о готовности Вашингтона начать переговоры с Россией и Китаем о контроле над стратегическими вооружениями сейчас и без условий
Линь Цзянь
Линь Цзянь (Фото: Анна Раткогло / РИА Новости)

Пекин в ответ на слова постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд о готовности Вашингтона начать переговоры с Россией и Китаем о контроле над стратегическими вооружениями призвал отказаться от «микрофонной дипломатии». Об этом заявил официальный представитель китайского МИДа Линь Цзянь, его слова приводит China News.

«У Китая и США есть каналы для диалога по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения, и Соединенным Штатам следует прекратить «микрофонную дипломатию», — сказал он.

Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Россией и КНР о контроле над стратегическими вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий. «Все, что вам следует сделать, — сказать да и сесть за стол переговоров в духе доброй воли», — отметила постпред.

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В Кремле в ответ подчеркнули, что Москва готова к переговорам по всему комплексу тем безопасности, включая контроль над вооружениями. Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, заявил, что любое взаимодействие в этой сфере возможно при условии пересмотра со стороны США и НАТО их «крайне враждебного антироссийского курса». По мнению дипломата, Вашингтон и его союзники не заинтересованы «в сколько-нибудь серьезном разговоре».

Вести переговоры с США по контролю над стратегическими вооружениями «все равно что с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной», считает в то же время замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале также говорил о готовности России к диалогу с США по вопросам, касающимся стратегической стабильности, но только с учетом российских интересов.

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До февраля 2022 года Россия и США вели консультации о механизме контроля на смену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который истекает в феврале 2026 года. С началом полномасштабных боевых действий на Украине этот диалог был приостановлен по инициативе Вашингтона.

Год спустя Москва приостановила свое участие в договоре. США предлагали России возобновить и вести без привязки к другим вопросам диалог по стратегической стабильности. Россия от такого формата отказалась, подчеркнув, что США должны изменить всю свою политику в отношении Москвы, в том числе на украинском направлении.

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