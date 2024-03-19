Китай призвал США прекратить «микрофонную дипломатию» по вооружениям

Так представитель китайского МИДа Линь Цзянь ответил на слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о готовности Вашингтона начать переговоры с Россией и Китаем о контроле над стратегическими вооружениями сейчас и без условий

Линь Цзянь (Фото: Анна Раткогло / РИА Новости)

Пекин в ответ на слова постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд о готовности Вашингтона начать переговоры с Россией и Китаем о контроле над стратегическими вооружениями призвал отказаться от «микрофонной дипломатии». Об этом заявил официальный представитель китайского МИДа Линь Цзянь, его слова приводит China News.

«У Китая и США есть каналы для диалога по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения, и Соединенным Штатам следует прекратить «микрофонную дипломатию», — сказал он.

Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Россией и КНР о контроле над стратегическими вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий. «Все, что вам следует сделать, — сказать да и сесть за стол переговоров в духе доброй воли», — отметила постпред.

В Кремле в ответ подчеркнули, что Москва готова к переговорам по всему комплексу тем безопасности, включая контроль над вооружениями. Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, заявил, что любое взаимодействие в этой сфере возможно при условии пересмотра со стороны США и НАТО их «крайне враждебного антироссийского курса». По мнению дипломата, Вашингтон и его союзники не заинтересованы «в сколько-нибудь серьезном разговоре».

Вести переговоры с США по контролю над стратегическими вооружениями «все равно что с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной», считает в то же время замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале также говорил о готовности России к диалогу с США по вопросам, касающимся стратегической стабильности, но только с учетом российских интересов.