Полянский назвал условия переговоров с США по стратегической стабильности

Стратегический диалог России и США с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями не может быть обособлен от общего военно-политического контекста. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что любое взаимодействие в этой сфере возможно, только если США и НАТО пересмотрят их «крайне враждебный антироссийский курс». По мнению Полянского, Вашингтон и его союзники не заинтересованы «в сколько-нибудь серьезному разговору».

Ранее постоянный американский представитель в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США хотят вступить с Россией и Китаем в двусторонние переговоры о контроле за стратегическими вооружениями. По ее словам, в Вашингтоне готовы обсуждать вопрос немедленно, без предварительных условий.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам, касающимся стратегической стабильности, но только с учетом российских интересов. Попытки США нанести России поражение на Украине, но при этом предлагать диалог по стратегической стабильности президент назвал лицемерием.

До февраля 2022 года Россия и США вели консультации о механизме контроля на смену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который истекает в феврале 2026 года. С началом полномасштабных боевых действий на Украине этот диалог был приостановлен по инициативе Вашингтона.

Год спустя Москва приостановила свое участие в договоре. США предлагали России возобновить и вести без привязки к другим вопросам диалог по стратегической стабильности. Россия от такого формата отказалась, подчеркнув, что США должны изменить всю свою политику в отношении Москвы, в том числе на украинском направлении.