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Медведев увидел в идее диалога с США по оружию «переговоры с Гитлером»

Медведев: вести переговоры с США по вооружениям — все равно что с Гитлером
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил переговоры с США по стратегическим вооружениям с «переговорами с Гитлером». Об этом он написал в телеграм-канале.

По его словам, Соединенные Штаты «открыто, без стеснения» ведут гибридную войну против России, пустив в ход «и огромные поставки оружия врагу, и отправку своих военных специалистов, и работу сил разведки».

«И тут же на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям. Нет уж. Это все равно, как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной», — считает Медведев.

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Дмитрий Медведев Адольф Гитлер
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