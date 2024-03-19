Медведев увидел в идее диалога с США по оружию «переговоры с Гитлером»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил переговоры с США по стратегическим вооружениям с «переговорами с Гитлером». Об этом он написал в телеграм-канале.
По его словам, Соединенные Штаты «открыто, без стеснения» ведут гибридную войну против России, пустив в ход «и огромные поставки оружия врагу, и отправку своих военных специалистов, и работу сил разведки».
«И тут же на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям. Нет уж. Это все равно, как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной», — считает Медведев.
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