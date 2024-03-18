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Политика ,  
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В Кремле оценили возможность переговоров о контроле над ядерным оружием

Песков заявил о готовности России к переговорам о контроле над вооружениями
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Россия готова к переговорам по всему комплексу тем безопасности, включая вопросы контроля над стратегическими вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».

«Президент Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности обсуждения ядерного разоружения и нераспространения.

Ранее постоянный американский представитель в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США хотят вступить с Россией и Китаем в двусторонние переговоры о контроле за стратегическими вооружениями. По ее словам, в Вашингтоне готовы обсуждать вопрос немедленно, без предварительных условий.

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Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

До февраля 2022 года Россия и США вели консультации о механизме контроля на смену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который истекал в феврале 2026 года. С началом боевых действий на Украине этот диалог был приостановлен по инициативе Вашингтона. Год спустя Москва приостановила свое участие в договоре.

США предлагали России возобновить и вести без привязки к другим вопросам диалог по стратегической стабильности. Россия от такого формата отказалась, подчеркнув, что США должны изменить всю свою политику в отношении Москвы, в том числе на украинском направлении.

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Дмитрий Песков США вооружения ядерное оружие
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