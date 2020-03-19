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Князь Монако стал первым заразившимся коронавирусом главой государства

Состояние здоровья Альбера II «не внушает опасений». Информация о возможном заражении других членов княжеской семьи не поступала
Альбер II (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Анализ на коронавирус, который сдал князь Монако Альбер II, дал положительный результат. Об этом сообщает RTL со ссылкой на официальное заявление княжеского дворца.

В сообщении отмечается, что здоровье князя «не внушает опасений».

«За князем внимательно следят его лечащий врач и специалисты госпиталя «Принцесса Грейс». Князь Альбер продолжает работать из офиса в своих частных апартаментах. Он поддерживает постоянную связь с членами своего кабинета, правительства, а также со своими ближайшими сотрудниками», — написано в заявлении княжеского дворца.

Информация о возможном заражении других членов княжеской семьи не поступала.

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13 марта коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у супруги премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо. Сам премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что чувствует себя хорошо, у него нет симптомов коронавируса. Вместе с женой он пробудет на карантине 14 дней.

В тот же день бразильские СМИ сообщили, что тест на коронавирус президента страны Жаира Болсонару дал положительные результаты. Однако позже Болсонару опроверг эти сообщения, заявив, что инфекцию у него не обнаружили. 18 марта президент Бразилии сообщил, что повторный тест не выявил в его организме коронавируса.

Автор: Владислав Гордеев
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