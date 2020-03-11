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Ермак и Козак прибыли в Минск для переговоров по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске принимают участие в работе Трехсторонней контактной группы по Украине. Это вторая за месяц встреча Козака и Ермака
Дмитрий Козак (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак принимают участие во встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), которая проходит 11 марта в Минске, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом заседания. Это вторая за март встреча Козака и Ермака в Минске. Во время предыдущей встречи, 1 марта, Ермак заявил о надежде Киева провести новый обмен удерживаемыми лицами уже в этом месяце. Обмен удерживаемыми лицами — одна из главных тем встречи, сообщил РБК собеседник, близкий к офису Зеленского.

Для продвижения переговоров по урегулированию Трехсторонней контактной группе нужно определить три новых участка для отвода военных и вооружений. В этом году контактная группа встречается уже в пятый раз — договориться о разводе сил до сих пор не получалось из-за того, что участники переговоров либо не соглашались с предложенными для разведения участками, либо не могли определить их точные координаты. Киев и Донецк были согласны на разведение в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) Гнутово, но не могут договориться о точном месте и протяженности отвода сил, рассказывал РБК накануне встречи собеседник, знакомый с ходом переговоров. Помимо Гнутово Киев предлагает развести силы в районе моста у станицы Луганская и поселка Новоселовка-2. Об этом сообщал в конце января министр обороны Украины Андрей Загороднюк (был отправлен в отставку в марте). Кроме того, участники ТКГ должны согласовать списков пленных для обмена и закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса.

На Украине предложили провести новый обмен «всех на всех» в марте
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Отсутствие продвижения как в вопросах безопасности, так и в политических вопросах ставит под сомнение проведение очередного саммита лидеров «нормандской четверки», намеченного на весну. В декабре прошлого года во время встречи в Париже лидеры России, Украины, Германии и Франции договорились собраться еще раз через четыре месяца в Берлине — то есть в апреле. Четко требования, которые необходимо выполнить перед проведением новой встречи, не проговаривались, однако Москва настаивает на том, что второй раунд переговоров на самом высоком уровне состоится, только если будут выполнены условия парижского коммюнике, а именно: в закон об особом статусе Донбасса должен быть включен текст «формулы Штайнмайера», должны быть разведены силы в трех населенных пунктах и состояться обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Последний пункт коммюнике стороны выполнили почти полностью еще в конце прошлого года. На подконтрольную властям Украины территорию вернулись 76 человек. В ЛНР сообщили о получении 63 человек, в ДНР — о 60.

Авторы: Александр Атасунцев, Елизавета Антонова
Теги: Минск, Донбасс, Дмитрий Козак, контактная группа
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