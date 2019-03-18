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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Отставки губернаторов ,  
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«Ведомости» анонсировали серию губернаторских отставок на этой неделе

Президент Владимир Путин может провести новую серию губернаторских отставок уже на этой неделе. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства. Еще один собеседник издания утверждает, что Кремль должен определиться со списком регионов, после чего уже начнутся сами отставки.

По данным издания, отставка грозит от трех до шести губернаторов.
Среди вероятных кандидатов называются губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Республики Алтай Александр Бердников, а также губернаторы Оренбургской и Челябинской областей Юрий Берг и Борис Дубровский. Кроме того, в числе возможных кандидатов на отставку — глава Калмыкии Алексей Орлов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В октябре 2018 года источники РБК, близкие к Кремлю, сообщали о планах администрации президента провести весной 2019 года очередную серию губернаторских отставок. Отмечалось, что минувшей осенью отставки проводились по критерию эффективности губернаторов, тогда как весной планировалось оценить способность глав к переизбранию на новый срок.

Политика
Новая ротация: каких губернаторов заменил Владимир Путин

С конца сентября 2018 года в отставку ушли девять губернаторов:

  • Александр Жилкин (Астраханская область);
  • Юрий Коков (Кабардино-Балкария);
  • Олег Кожемяко (Сахалинская область, возглавил Приморский край);
  • Алексей Кокорин (Курганская область);
  • Олег Королев (Липецкая область);
  • Александр Михайлов (Курская область);
  • Наталья Жданова (Забайкальский край);
  • Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург);
  • Рустем Хамитов (Башкирия).
Теги: губернаторы, отставка, Владимир Путин
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