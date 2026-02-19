 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Казахстан и еще четыре страны согласились отправить войска в Газу

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Войска в Газу отправят Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания, пояснил главком Международных сил безопасности. Еще две страны — Египет и Иордания — будут обучать местную полицию
Фото: Salah Malkawi / Getty Images
Фото: Salah Malkawi / Getty Images

Пять стран согласились направить войска в составе Международных сил безопасности (ISF) в сектор Газа, заявил командующий этими войсками генерал-майор Джаспер Джефферс на первом заседании «Совета мира» в США. Его слова приводит Reuters.

«Первые пять стран направили войска для службы в составе Международных сил стабилизации — Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания. Две страны — Египет и Иордания — обязались обучать полицию», — подчеркнул он.

Силы безопасности Израиля также начнут с развертывания в Рафе, на юге сектора Газа, проведут там обучение полиции и «будут расширяться сектор за сектором», добавил Джефферс. По его словам, долгосрочный план предусматривает размещение 20 тыс. военнослужащих иракских сил безопасности и подготовку 12 тыс. полицейских.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также заявлял, что страна готова помочь в обучении полицейских сил в Газе и на палестинских территориях. При этом, по данным Bloomberg, физического присутствия итальянских войск в Газе не предполагается.

Администрация Дональда Трампа планирует возвести на юге сектора Газа военную базу площадью около 140 га, которая станет оперативным центром для Международных стабилизационных сил, писал The Guardian. Объект будет рассчитан на размещение 5 тыс. военнослужащих, подрядчик уже осмотрел землю под строительство, узнало издание.

JPMorgan захотел стать банком «Совета мира» Трампа после иска на $5 млрд
Политика
Фото: Chris Hondros / Getty Images

19 февраля возглавляемый президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» проводит свое первое заседание. Встреча проходит в Вашингтоне, в Институте мира США (USIP), к названию которого в декабре Госдепартамент добавил имя Дональда Трампа — в честь «величайшего переговорщика в истории страны». Мероприятие будет совмещено со сбором средств: на заседании будет официально объявлено о выделении $5 млрд на гуманитарные нужды и восстановление сектора Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС было подписано 9 октября 2025 года, а само перемирие вступило в силу на следующий день. Резолюция СБ ООН предоставила «Совету мира» двухлетний мандат на урегулирование конфликта в Газе. При этом глава МИД Бельгии Максим Прево заподозрил Трампа в попытке заменить ООН, которую он неоднократно критиковал, на подконтрольную ему организацию.

