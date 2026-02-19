Сможет ли Трамп создать полноценную альтернативу ООН

19 февраля в Вашингтоне пройдет первое заседание «Совета мира», возглавляемого президентом США. Действительно ли Дональд Трамп хочет создать альтернативу ООН и что новый орган позаимствовал у корпоративного мира — в статье РБК

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

19 февраля возглавляемый президентом США «Совет мира» проведет свое первое заседание. Встреча пройдет в Вашингтоне, в Институте мира США (USIP), к названию которого в декабре Госдепартамент добавил имя Дональда Трампа — в честь «величайшего переговорщика в истории страны». По данным PBS, Институт мира может стать постоянной штаб-квартирой «Совета мира».

Мероприятие будет совмещено со сбором средств: на заседании будет официально объявлено о выделении $5 млрд на гуманитарные нужды и восстановление сектора Газа. «Совет мира» станет самым влиятельным международным органом в истории, и для меня большая честь быть его председателем», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

С какой целью создавался «Совет мира»

Создание совета было предусмотрено американским планом по урегулированию конфликта в секторе Газа, над которым работали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС было подписано 9 октября 2025 года, а само перемирие вступило в силу на следующий день. Совет Безопасности ООН одобрил мирный план Трампа 17 ноября.

Согласно документу, «Совет мира» должен осуществлять надзор и контроль над временным переходным правительством палестинского эксклава. «Этот орган будет определять рамки и управлять финансированием реконструкции сектора Газа до тех пор, пока Палестинская администрация (контролирует Западный берег реки Иордан. — РБК) не завершит свою программу реформ, изложенную в различных предложениях, включая мирный план президента Трампа 2020 года и предложение Саудовской Аравии и Франции, и не сможет безопасно и эффективно вернуть сектор Газа под свой контроль», — говорится в мирном плане США.

Председателем совета стал Трамп, причем устав совета (хартия), опубликованный Times of Israel, не предусматривает автоматического перехода должности к следующему президенту США. Назначение нового председателя возможно лишь в случае добровольной отставки Трампа — или же его недееспособности (но это потребует единогласного решения исполнительного комитета). Именно председатель — то есть Трамп — может финально утвердить то или иное решение совета; ему же принадлежит право решающего голоса в случае разделения голосов поровну.

В учредительный исполнительный совет вошли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, госсекретарь Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management миллиардер Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель помощника президента США по национальной безопасности Роберт Гэбриэл. Бывший спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов получил должность высокого представителя Совета мира по Газе, а старшими советниками организации были назначены бывший старший советник посла США в Израиле Арье Лайтстоун и комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум (участвовал в переговорах по ближневосточному и украинскому урегулированию).

Любое государство может вступить в Совет мира лишь по личному приглашению Трампа. Срок полномочий каждой страны-участницы ограничен тремя годами и может быть продлен председателем органа; это ограничение, впрочем, не распространяется на те страны, которые в течение первого года внесут $1 млрд в казну организации. Трамп также может принять решение об исключении из совета какой-либо страны. Остальные участницы могут наложить на него вето, но для этого потребуется по меньшей мере две трети голосов.

К настоящему моменту в Совет мира вошли 35 государств, сообщили Reuters в администрации США. Публично известно о согласии 27 государств, включая Белоруссию и Казахстан. Лидеры 19 из них приняли участие в торжественной церемонии ратификации хартии на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января. В общей сложности США разослали порядка 60 приглашений в совет; одно из них — в адрес Канады — Трамп впоследствии отозвал из-за критических высказываний премьер-министра страны Марка Карни в адрес США, хотя тот ранее согласился присоединиться. Россия и Украина пока изучают предложение о присоединении к организации. Что показательно, ряд европейских стран, включая Великобританию и Францию, публично отклонили приглашения. Еврокомиссия, впрочем, примет участие в первом заседании органа, но только в качестве наблюдателя.

Какие задачи совету предстоит решить в Газе

Резолюция СБ ООН предоставила Совету мира двухлетний мандат на урегулирование конфликта в Газе. Первое заседание органа пройдет на фоне объявленного Соединенными Штатами перехода ко второй фазе перемирия. Формально цели предыдущего этапа были реализованы: боевые действия были приостановлены (хотя локальные столкновения время от времени ипроисходят), объемы гуманитарной помощи — увеличены, а в Израиль были возвращены все оставшиеся заложники ХАМАС (тело последнего, Рана Гвили, было вывезено из Газы 26 января).

Второй этап предполагает создание временного правительства Газы, восстановление сектора и его демилитаризацию, в том числе разоружение ХАМАС. Последнее оказалось одной из наиболее сложных задач. По данным The New York Times, члены Совета мира завершают разработку плана демилитаризации Газы, который, как они надеются, будет приемлем для обеих сторон. Документ предполагает, что ХАМАС будет разрешено сохранить некоторое количество стрелкового оружия, по крайней мере на начальном этапе (по израильским данным, сейчас у группировки порядка 60 тыс. автоматов, преимущественно АК). Однако на прошлой неделе один из лидеров ХАМАС Халиль аль-Хайя отказался обсуждать этот вопрос со спецпосланником Младеновым.

Руководство Израиля настаивает: пока ХАМАС не сложит оружие, еврейское государство не перейдет к следующему этапу перемирия и не станет отводить войска с занятых позиций в эксклаве (сейчас под контролем Армии обороны Израиля около половины территории сектора). Секретарь израильского кабинета Йоси Фукс заявил 16 февраля, что если ХАМАС не разоружится в течение 60 дней, ЦАХАЛ придется продолжить действия в Газе.

На втором этапе в сектор Газа также должны быть направлены «международные стабилизационные силы» (International Stabilization Force, ISF), которые возглавит американский генерал-майор Джаспер Джефферс, бывший командующий силами специальных операций Центрального командования. Впрочем, пока остается неизвестным то, какой именно у этих сил будет мандат, кто будет финансировать их работу и даже какие страны отправят своих военных в палестинский эксклав. Последний вопрос, впрочем, возможно прояснится в ходе вашингтонской встречи: по словам Трампа, страны-участницы совета объявят о выделении тысяч человек для «международных стабилизационных сил» и полиции в Газе.

Программные директора базирующейся в Брюсселе Международной кризисной группы (International Crisis Group) Макс Роденбек и Майкл Вахид Ханна сомневаются в том, что Совету мира удастся распутать «клубок пересекающихся интересов и человеческих страстей в Газе». «Тем не менее, увязывая администрацию Трампа с мирным процессом, а других членов Совета — с задачей управления самим Трампом, он создал динамику, которая все еще может оказаться полезной для установления прочного мира в многострадальном секторе», — утверждают исследователи в своей аналитической записке.

Сможет ли Совет мира стать альтернативой ООН

Что примечательно, в тексте хартии Совета мира ни разу не упоминается сектор Газа, а мандат нового органа, по всей видимости, не ограничится лишь Ближним Востоком, как было предусмотрено резолюцией СБ ООН. Согласно учредительному документу, совет займется «содействием стабильности, восстановлением законного и ответственного управления, а также установлением прочного мира в регионах, затронутых конфликтами или находящихся под их угрозой». Из-за этого многие наблюдатели и даже глава МИД Бельгии Максим Прево заподозрили Трампа в попытке заменить ООН на подконтрольную ему организацию.

Трамп не скрывает своего недовольства ООН. Выступая на Генеральной ассамблее в сентябре, он пожаловался, что не получил от международной организации никакой помощи в урегулировании международных конфликтов. «Я остановил семь войн (с октября Трамп включил в перечень своих миротворческих заслуг также конфликт в секторе Газа. — РБК), взаимодействовал с руководством каждой из вовлеченных стран — и ни разу ООН даже не удосужилась позвонить, чтобы предложить помощь в достижении соглашения», — посетовал он. Трамп добавил, что, несмотря на свой огромный потенциал, ООН все чаще ограничивается «очень грозным письмом», но «пустыми словами войну не остановить». Перед ратификацией хартии Совета мира в Давосе Трамп заявил, что ему нравится ООН, но она «никогда не оправдывала своего потенциала».

Вскоре после возвращения в Белый дом Трамп распорядился о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и Совета ООН по правам человека, а также о запрете на любое дальнейшее финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В январе 2026 года Вашингтон объявил о выходе из нескольких десятков международных организаций, включая более 30 структур системы ООН, — в рамках кампании против «расточительных, неэффективных и вредоносных» учреждений. Будучи крупнейшим донором ООН, США отказались в прошлом году оплачивать обязательный взнос, что вынудило организацию пойти на значительные сокращения персонала и программ. В конце декабря 2025 года Госдепартамент объявил о выделении $2 млрд на гуманитарные программы ООН (в 2022-м эта сумма составляла $17 млрд), заявив, что организация должна «адаптироваться, сократиться или умереть». Офис ООН в России заявил о работе «на пределе» из-за финансовых проблем Политика

На последней Мюнхенской конференции по безопасности Рубио также обрушился с критикой на ООН, обвинив ее в неспособности решать ключевые мировые конфликты. По его словам, именно вмешательство США, а не международной организации, привело к освобождению заложников в Газе и началу переговоров по Украине. Госсекретарь также указал на «бессилие» ООН в сдерживании ядерной программы Ирана и «наркотеррористического режима в Венесуэле», из-за чего США были вынуждены прибегнуть к военной силе.

Несмотря на недовольство ООН, Трамп вряд ли заинтересован в создании полноценной альтернативы всемирной организации, в том числе из-за дороговизны подобной инициативы, считает директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. Отличие Совета мира от главного органа ООН, Совета Безопасности, отражено в их англоязычных названиях: последний — council, а первый — board; это слово чаще всего используется, например, для обозначения совета директоров в корпорации. В организацию также вошли частные лица, не имеющие права представлять государства. «Трамп, будучи человеком из девелоперского и инвестиционного бизнеса, де-факто и де-юре пытается перенести практику деятельности советов директоров компаний на сферу регулирования международных отношений, решения международных конфликтов и постконфликтного восстановления в регионах конфликтов, начиная с Газы», — подчеркнул Войтоловский.

Степень влияния Совета мира во многом зависит от самого Трампа. Опрошенные Reuters политики из стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы признались, что приглашение американского президента застало их врасплох, но они его приняли: «Кто может сказать нет Трампу?».

Войтоловский отмечает, что новый орган отражает персоналистский подход президента США: Трамп привык так работать в своих компаниях и переносит эту практику на внутреннюю и внешнюю политику. «Кроме того, он думает о том, что ему делать, когда его полномочия в качестве президента Соединенных Штатов закончатся. Трамп собирается каким-то образом продолжать свою международную политическую деятельность. Он явно получает от нее не только практические результаты, необходимые с точки зрения интересов Соединенных Штатов, но и какие-то личные результаты, последствия, эффекты, может быть, даже удовольствие», — пояснил эксперт.

Вместе с тем влияние новой организации может быть ограничено из-за отсутствия в ней ключевых мировых игроков. В ней не участвуют все члены «Большой семерки», а из G20 представлены лишь пять стран, включая Америку. Наибольшую репрезентативность получил ближневосточный регион: в состав Совет мира вошли ключевые региональные державы, включая посредников в заключительных раундах переговоры по Газе — Египет, Катар и Турция. При этом Латинская Америка, Европа и Азия представлены довольно скудно, а Африка южнее Сахары — не представлена вовсе. Впрочем, по мнению Войтоловского, ситуация в будущем можно измениться, а пока это «ad hoc орган», созданный для решения вполне определенной задачи — постконфликтного урегулирования в секторе Газа. «Если этот орган себя хорошо покажет, то, возможно, к нему изменится отношение во многих странах мира. И, возможно, в него будут вовлекаться новые участники», — предположил он.