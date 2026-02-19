 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Вашингтоне началось первое заседание «Совета мира» Трампа

«Мы создаем очень простую вещь — мир», — заявил Трамп на первом заседании «Совета мира». Он счел это «легкими словами», но «трудным делом». Организацию, которую называют альтернативной ООН, создали для урегулирования в Газе

В Вашингтоне началось первое заседание «Совета мира» Трампа
Video

В Институте мира США (USIP) в Вашингтоне (в декабре его переименовали в честь президента США Дональда Трампа) началось первое заседание «Совета мира», созданного для реализации американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

На заседании выступил президент Трамп, там также присутствуют другие мировые лидеры, среди них в том числе президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев Ильхам Алиев, премьер-министры Армении и Албании Никол Пашинян и Эди Рама, лидеры Аргентины и Венгрии Харвей Милей и Виктор Орбан. Всего, как ожидалось, в мероприятии примут участие представители более чем 45 стран, отмечал Reuters.

«Мы создаем очень простую вещь — мир», — сказал Трамп, назвав это «легкими словами», но «трудным делом».

Сможет ли Трамп создать полноценную альтернативу ООН
Политика
Дональд Трамп

К «Совету мира» присоединился целый ряд стран, включая Армению, Египет, Венгрию, Пакистан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, хотя остается неясным, сколько из них обязались пожертвовать $1 млрд за постоянное членство, отмечает NBC News.

Источник телеканала сообщил, что на первом заседании будет представлена обновленная информация по «всем направлениям деятельности», включая гуманитарную помощь, деятельность Национального комитета по управлению сектором Газа и Международных сил стабилизации.

На встрече при этом нет ключевых союзников США – Великобритании, Франции, Норвегии, Швеции и Словении, они отказались вступить в «Совет мира». Некоторые страны выразили опасения по повод устава новой организации. Также отклонил приглашене Ватикан: Папа Лев XIV счел, что ответственность за урегулирование кризисов, подобных тем, что происходят в Газе, несет ООН.

