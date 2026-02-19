The Guardian сообщила о планах США построить военную базу в секторе Газа
Администрация Дональда Трампа планирует возвести на юге сектора Газа военную базу площадью около 140 га, которая станет оперативным центром для Международных стабилизационных сил (ISF). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении издания.
Объект рассчитан на размещение 5 тыс. военнослужащих. База будет включать 26 бронированных сторожевых вышек на прицепах, стрельбище, бункеры, склад техники и по периметру окружен колючей проволокой. Строительство предполагается вести поэтапно. Источник, близкий к проекту, сообщил газете, что международные подрядчики, имеющие опыт работы в зонах конфликтов, уже осмотрели участок на засушливой равнине на юге анклава.
Контрактная документация на строительство базы, по данным The Guardian, была подготовлена «Советом мира» при содействии американских контрактных служб. Более 20 стран вошли в состав совета, однако значительная часть международного сообщества осталась в стороне от этой инициативы.
ISF формируются в рамках недавно созданного «Совета мира», который возглавляет Дональд Трамп. Его заместителем назначен зять президента Джаред Кушнер. Совет уполномочен Советом Безопасности ООН создать временные силы для стабилизации в Газе.
