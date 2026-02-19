 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

The Guardian сообщила о планах США построить военную базу в секторе Газа

The Guardian сообщила о строительстве США военной базы в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Администрация Дональда Трампа планирует возвести на юге сектора Газа военную базу площадью около 140 га, которая станет оперативным центром для Международных стабилизационных сил (ISF). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении издания.

Объект рассчитан на размещение 5 тыс. военнослужащих. База будет включать 26 бронированных сторожевых вышек на прицепах, стрельбище, бункеры, склад техники и по периметру окружен колючей проволокой. Строительство предполагается вести поэтапно. Источник, близкий к проекту, сообщил газете, что международные подрядчики, имеющие опыт работы в зонах конфликтов, уже осмотрели участок на засушливой равнине на юге анклава.

Сможет ли Трамп создать полноценную альтернативу ООН
Политика
Дональд Трамп

Контрактная документация на строительство базы, по данным The Guardian, была подготовлена «Советом мира» при содействии американских контрактных служб. Более 20 стран вошли в состав совета, однако значительная часть международного сообщества осталась в стороне от этой инициативы.

ISF формируются в рамках недавно созданного «Совета мира», который возглавляет Дональд Трамп. Его заместителем назначен зять президента Джаред Кушнер. Совет уполномочен Советом Безопасности ООН создать временные силы для стабилизации в Газе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Стефания Барченкова
Газа США Дональд Трамп военная база
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Сможет ли Трамп создать полноценную альтернативу ООН
Политика
Ватикан отказался участвовать в «Совете мира» Трампа
Политика
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
Мединский доложил Путину о результатах переговоров в Женеве Политика, 16:19
Краснов попросил судей чаще применять домашний арест Политика, 16:15
В Липецкой области возбудили уголовное дело после обвала крыши на заводе Общество, 16:12
Отсидевший за убийство бывший капитан «Фламенго» вернулся в футбол Спорт, 16:08
Швейцарка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме Спорт, 16:06
Выиграет ли Россия первые медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 16:05
Состояние раненого при нападении с ножом школьника назвали тяжелым Общество, 16:04
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Куда жаловаться на плохую уборку снега и льда Недвижимость, 16:03
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Биржевые цены на газ в Европе взлетели почти на 15% за два дня Инвестиции, 15:59
Карл III заявил о поддержке расследования по делу бывшего принца Эндрю Политика, 15:56
The Guardian сообщила о планах США построить военную базу в секторе Газа Политика, 15:55
Туск назвал, когда эвакуация из Ирана может стать невозможной из-за боев Политика, 15:53
Верховный суд запретил дробить на мелкие части земельный участок под ИЖС Недвижимость, 15:49