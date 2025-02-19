Вэнс предостерег Зеленского от «отвратительного способа» общения с США

Вице-президент раскритиковал Зеленского за оскорбления в адрес Трампа — в частности, из-за его слов о том, что некоторые сведения, распространенные республиканцем, это «российская дезинформация». Трамп назвал Зеленского диктатором

Джей Ди Вэнс (Фото: Drew Hallowell / Getty Images)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало публично критиковать американского коллегу Дональда Трампа, заявил Daily Mail вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он сказал, что Зеленскому давали «плохие советы» по общению с новой администрацией США.

«Идея о том, что Зеленский изменит мнение президента, оскорбляя его публично, — все, кто знает президента, скажут вам, что это отвратительный способ вести дела с этой администрацией», — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что позиция Трампа не основана на «дезинформации» со стороны России, как утверждал Зеленский. «Трамп, я думаю, хорошо разбирается в геополитике и имеет очень твердую позицию, которая остается твердой уже очень долгое время», — указал Вэнс.

Американский президент 18 февраля заявил, что на Украине давно не было выборов, к их проведению толкает не Россия, а ситуация в стране. Также он сослался на низкий рейтинг Зеленского, который оценил в 4%.

Лидер Украины после этого сказал, что эти сведения являются дезинформацией, «идущей от России». «Если кто-то хочет меня заменить прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — добавил Зеленский.

Также он отверг данные о том, что имеет низкий рейтинг, сославшись на данные из последнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому ему доверяют 57% украинцев.

19 февраля Трамп продолжил тему необходимости проведения голосования на Украине. Он назвал президента Украины «диктатором без выборов». «Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны», — предупредил республиканец.

По его словам, США сейчас ведут успешные переговоры с Россией насчет завершения конфликта, а «Зеленский сделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно — и это продолжается».