Президент Литвы заявил, что ЕС не принял решение насчет войск на Украине

Обсуждение отправки миротворцев Европой на Украину ведется, но пока об этом преждевременно говорить, считает президент Литвы. Россия называла неприемлемым размещение военных из стран НАТО на Украине

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Страны ЕС не приняли решение по поводу отправки миротворцев на Украину, пока это преждевременно, заявил литовский президент Гитанас Науседа, передает Delfi.

«Присутствие инструкторов на Украине уже рассмотрено, и на этот вопрос дан положительный ответ. Однако относительно отправки военных для более широких операций решение пока не принято, и в Литве мы запросили рекомендации как у Министерства обороны, так и у Министерства иностранных дел», — сказал он.

По его словам, для решения о миротворцах ситуация находится на «слишком раннем этапе». Обсуждение вопроса ведется, но пока нужно ответить на несколько вопросов, в том числе «в каком случае», «на каких условиях» и «на каком этапе» могут быть направлены миротворцы. Науседа считает, что это возможно только при заключении мира или прекращении огня.

Часть европейских лидеров 17 февраля обсуждали на срочном саммите то, как реагировать на разрешение конфликта на Украине на фоне активности в этом США. Вторая встреча в расширенном составе на эту тему прошла онлайн 19 февраля, передает RFI.

Президент США Дональд Трамп говорил, что «было бы неплохо, если бы» европейцы разместили на Украине войска. Он сказал, что не будет возражать против этого, но американские силы участвовать в миссии не будут.

Публично готовность отправить на Украину военных выражал британский премьер Кир Стармер. Среди стран, которые отказались от этого, — Польша, Испания, Франция. Однако французский президент Эмманюэль Макрон, который созывал обе встречи 17 и 19 февраля, сообщил, что обсуждаются гарантии безопасности, среди которых могут быть перевооружение Украины, отправка экспертов или военных, чтобы разместить их вдали от линии фронта, «в неконфликтных зонах», или же организация миротворческой миссии в соответствии с мандатом ООН.

Украине в рамках мирного соглашения нужно, чтобы Запад разместил 100 тыс. миротворцев, заявил 13 февраля президент страны Владимир Зеленский.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что появление на Украине войск из стран НАТО, «но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами», для Москвы «неприемлемо».