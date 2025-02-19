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Политика ,  
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В граничащей с Россией области Казахстана упал беспилотник

Дрон нашли на западе Казахстана, в граничащем с Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Самарской и Оренбургской областями регионе. В примерно 250 км от места падения находится полигон «Капустин Яр»
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В Западно-Казахстанской области (ЗКО) нашли упавший беспилотник, сообщает Orda.kz со ссылкой на сообщение департамента полиции региона и акима района, где обнаружили дрон, Нурлыбека Даумова.

«По факту обнаружения предмета, похожего на беспилотный летательный аппарат, вблизи поселка Уялы Бокейординского района ЗКО департаментом полиции проводятся проверочные мероприятия совместно с уполномоченными службами», — сообщили правоохранительные органы.

Уялы находится на расстоянии примерно в 300 км от Волгограда, Астрахани, Саратова. Примерно в 250 км от него располагается российский военный полигон «Капустин Яр», с которого производятся пуски баллистических ракет. Оттуда 21 ноября был произведен пуск новейшей ракеты «Орешник» по Днепру.

Orda.kz пишет, что длина дрона — 120 см, он похож на разведывательный беспилотник Crecerelle французской компании Sagem. БПЛА передали казахстанским военным, он находится в столице области, Уральске.

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Акан Рахметуллин

Соседние с ЗКО российские регионы нередко подвергаются атакам украинских беспилотников. В ночь с пятницы на субботу 15 февраля над Волгоградской областью было нейтрализовано 17 БПЛА, над Саратовской областью тогда же было уничтожено два дрона, в ночь на 6 февраля один ликвидировали над Астраханской областью.

В ночь на 17 февраля семь беспилотников, начиненные взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, атаковали Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), объект был выведен из эксплуатации. «Транснефть» заявила, что на ремонт станции уйдет до двух месяцев.

На трубопровод приходится более 80% экспорта казахстанской нефти, которая из республики по нему поступает в Новороссийск, а оттуда дальше транспортируется на танкерах. Астана сообщила, что намерена обратиться к Киеву в связи с атакой.

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