«Транснефть» назвала сроки ремонта станции КТК после удара дронов
Ремонт нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани может занять до двух месяцев, сообщила пресс-служба «Транснефти».
«По мнению специалистов КТК, последствия указанного удара будут устраняться в течение от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана порядка на 30%», — говорится в сообщении.
КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Он соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и служит одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти.
«Кропоткинская» — это крупнейшая станция консорциума на территории России, которая обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в Новороссийск, откуда она отгружается на экспорт по морю. 17 февраля дроны атаковали станцию, объект получил серьезные повреждения. В частности, разрушена крыша, повреждены газотурбинная установка и резервуар с водой.
Читайте РБК в Telegram.
Россия и США предложили трехэтапный мирный план по Украине
Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео
Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской