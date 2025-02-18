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Военная операция на Украине ,  
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«Транснефть» назвала сроки ремонта станции КТК после удара дронов

Транснефть: на ремонт станции КТК после удара дронов уйдет около двух месяцев
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: caspian_pipeline / Telegram
Фото: caspian_pipeline / Telegram

Ремонт нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани может занять до двух месяцев, сообщила пресс-служба «Транснефти».

«По мнению специалистов КТК, последствия указанного удара будут устраняться в течение от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана порядка на 30%», — говорится в сообщении.

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Фото:Юрий Березнюк / ТАСС

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Он соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и служит одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти.

«Кропоткинская» — это крупнейшая станция консорциума на территории России, которая обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в Новороссийск, откуда она отгружается на экспорт по морю. 17 февраля дроны атаковали станцию, объект получил серьезные повреждения. В частности, разрушена крыша, повреждены газотурбинная установка и резервуар с водой.

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