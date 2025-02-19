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Военная операция на Украине ,  
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Казахстан поговорит с Украиной из-за атаки на кубанскую станцию КТК

Сюжет
Военная операция на Украине
По КТК, которая подверглась атаке дронов, прокачивается 80% экспорта казахстанской нефти. Астана обсудит этот вопрос с Киевом. После удара транзит нефти продолжился без ограничений
Акан Рахметуллин
Акан Рахметуллин (Фото: Salvatore Di Nolfi / Epa / ТАСС)

Власти Казахстана обсудят с Украиной совершенный удар по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил Informburo казахстанский замминистра иностранных дел Акан Рахметуллин.

«Естественно, мы с украинской стороной будем общаться, разговаривать, будут встречи. Обязательно будут контакты здесь или в Киеве. Эти вопросы мы должны решать дипломатическим путем, чтобы избежать такого в будущем», — сказал он.

Два дня назад, 17 февраля, станция «Кропоткинская» подверглась атаке семи беспилотных летательных аппаратов. Никто не пострадал, угрозы разлива нефти удалось избежать, однако станция оказалась повреждена.

Трубопроводная система КТК протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. На нее приходится более 80% экспорта казахстанской нефти, она служит одним из ключевых маршрутов для топливного экспорта для Астаны. «Кропоткинская» — крупнейшая станция консорциума на территории России.

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Фото:Сергей Карпухин / Reuters

После удара нефтепровод продолжил работу без участия НПС «Кропоткинская», ограничений для поставок казахстанской нефти нет, рассказали в Минэнерго Казахстана.

На ремонт потребуется около двух месяцев, что приведет к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%, оценивает «Транснефть». Президент Владимир Путин предложил иностранным акционерам поставить оборудование для ремонта вопреки санкциям. «Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам», — пояснил он.

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