Лавров заявил, что поднимал в Эр-Рияде вопрос русской культуры на Украине

Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Российская делегация в Эр-Рияде разъяснила представителям США позицию о необходимости пресечь действия украинских властей по истреблению всего, что связано с русским миром. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Государственной думе.

«Речь идет <...> о необходимости самым жестким образом пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с Россией, с русской культурой и русским миром — и языка, средств массовой информации, истребление канонической Украинской православной церкви», — отметил он.

По словам Лаврова, российская делегация также заявила о необходимости устранить угрозы безопасности России, «которые долгие годы создавались путем втягивания Украины в НАТО». Представители России уделили особое внимание теме искоренения первопричин украинского кризиса, добавил глава российского МИДа.

Во вторник, 18 февраля, впервые с начала военной операции на Украине Россия и США провели встречу на высоком уровне в Эр-Рияде. Она продлилась четыре с половиной часа. Украинская делегация на встрече не присутствовала, Киев заранее отказался признавать итоги этих переговоров.

Российские власти неоднократно заявляли о необходимости устранить первопричины конфликта, среди которых называли расширение НАТО на восток и угрозу «истребления всего русского на Украине».

В середине февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что не видит «никакой возможности» того, что Россия согласится на вступление Украины в НАТО.

«На самом деле я считаю, что именно по этой причине началась война, потому что [бывший президент США Джо] Байден вышел и сказал, что они могут вступить в НАТО», — сказал тогда Трамп.